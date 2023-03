Ecco quando lavare i capelli sporchi per non essere trasandati, averli sempre in ordine ed essere impeccabili

C’è chi li lava tutti i giorni e chi, invece, preferisce farlo una volta alla settimana. La regola è che non ci sono regole per il lavaggio dei capelli. Tutto dipenderà dalla tipologia di cute ma anche dal capello stesso.

In molti si chiedono quante volte bisognerebbe lavare i capelli durante la settimana. Qui ci si divide tra chi opta per una sola volta, chi si attesta sulle due o tre volte e chi li lava quotidianamente. Non esiste una risposta esatta dal momento che i capelli dovranno essere lavati a seconda di vari fattori. La cute, il tipo di capelli, il luogo di lavoro e il posto dove si vive incideranno molto. Infatti, ognuno di noi è diverso e affronta situazioni differenti che lo porteranno a necessitare di lavaggi più o meno frequenti. I capelli sono un ottimo biglietto da visita, come l’abbigliamento o le mani, per questo è bene tenerli in ordine.

Ecco quando lavare i capelli sporchi

Uno dei discrimini maggiori quando si tratta di capelli e lavaggi si collega al tipo di pelle che uno ha. Pelli grasse, secche o miste necessiteranno di trattamenti diversi. Chi ha la pelle secca potrà permettersi lavaggi meno frequenti di chi, al contrario, ha una cute grassa.

Ad influenzare, come già si scriveva, ci saranno anche il luogo in cui si vive e il lavoro che si svolge. Chi abita in città, infatti, sarà più soggetto a smog e inquinamento, che porterà a doversi lavare di più. Oltre a questo, potrebbe incidere anche la mansione svolta, perché, se si lavora in luoghi polverosi, i capelli si sporcheranno di più.

Come capire se lavare i capelli

I segnali del fatto che i nostri capelli andranno lavati sono molti. Se si sente la cute unta o si ha prurito e forfora sarà meglio procedere con un lavaggio. Il sebo, elemento utilissimo per proteggere la cute, viene prodotto in maniera diversa a seconda della persona. Una produzione eccessiva di sebo porterà i capelli a sporcarsi più facilmente. Un altro segnale saranno le radici più piatte e i capelli visivamente sporchi. Non è ancora il tempo di lavare se la cute non si presenta unta e i capelli non sembrano ancora sporchi.

Cosa fare

Quando ci si rende conto di avere bisogno di un lavaggio sarà bene procedere immediatamente. Infatti, l’accumulo di sebo potrebbe irritare la cute e rendere più fragili i capelli, che potrebbero cominciare a cadere più frequentemente. Utilizzare dei prodotti adatti alla propria tipologia di capello, poi, sarà la mossa ideale.

Quindi non c’è una vera e propria regola in materia di lavaggio di capelli. Tutto dipenderà da diversi fattori che muteranno da persona a persona. Un qualcosa estremamente soggettivo. Ecco quando lavare i capelli sporchi in modo da non apparire trasandate.