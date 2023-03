Mocassini: come indossarli e quali comprare per seguire la tendenza più in voga della primavera

Le scarpe sono la grande passione di molte donne. Tra queste troviamo i mocassini, calzature comode e resistenti perfette per qualsiasi occasione.

La primavera sembra arrivata in molte Regioni d’Italia, dove le temperature hanno ricominciato ad alzarsi. Una buona occasione per iniziare a fare mente locale su cosa andrà di moda in questa primavera/estate 2023. Tra i capi più interessanti troviamo quelli leopardati o dai colori accesi, novità perfette per chi è stufo di indossare il solito nero. Su alcuni siti di ecommerce, poi, sarà possibile sfruttare gli ultimi saldi per fare incetta di bei capi a prezzi stracciati.

Lasciando da parte l’abbigliamento, però, oggi si andrà alla scoperta delle calzature più di tendenza del momento. Sorprendentemente non si tratta delle sneakers ma di scarpe eleganti. Si sta scrivendo dei mocassini, che già da qualche anno si sono imposti ai piedi delle donne più glamour. I mocassini, infatti, sono scarpe comode e perfette per qualsiasi età. Grazie a queste loro caratteristiche sono riusciti a conquistare i cuori di tutte, o quasi.

Mocassini: come indossarli e quali comprare

I mocassini per la primavera 2023 potranno essere scelti coloratissimi o in versione bianco e nero. Questi ultimi due, in particolare, saranno ideali per qualsiasi età. Un modo per svecchiare il look, se scelti con la suola platform, oppure per renderlo più elegante. I mocassini, infatti, potranno essere indossati in decine di modi diversi. Con i jeans ma anche con i pantaloni palazzo o gonne e vestiti. In perfetto stile preppy ma anche casual, a seconda delle preferenze.

Scegliere il mocassino ideale per il nostro stile ci permetterà di rendere il look davvero degno di nota. I mocassini potranno essere indossati anche con i leggings e una camicia oversize o un blazer lungo. Un modo per rendere più serio un look che potrebbe, a prima vista, apparire sportivo. Le più audaci, poi, potranno abbinare al mocassino una calza in spugna bianca. Non si passerà certamente inosservate.

Cosa comprare

I mocassini potranno essere acquistati in tutti i negozi e a diversi prezzi. Da quelli più bassi ai più alti, infatti, la scelta davvero non mancherà. Tra i mocassini più originali possiamo trovare quelli proposti da Zara in versione leopardata a circa 60 euro. In alternativa, sempre di Zara, i mocassini di colore bianco e nero a circa 50 euro.

Chi predilige il classico nero, poi, potrà buttarsi sui mocassini della Vagabond, disponibili su Zalando a circa 150 euro. Da ultimi i mocassini platform della Dr. Martens a circa 200 euro e quelli della Cult a 104 euro, scontati da 145 euro. Mocassini: come indossarli e quali comprare per essere sempre alla moda.