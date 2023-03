Perché indossiamo ancora il nero? Ecco i colori della primavera tra azzurro e interessanti novità

In molte non possono fare a meno del nero, ma per questa primavera le novità saranno talmente interessanti da farci virare verso i colori.

La stagione calda si sta avvicinando e per molti sarà tempo di tirare fuori capi più leggeri e sbarazzini. Le mode sono molte e anche per questa primavera/estate i negozi si coloreranno con tonalità molto accese. Dai classici colori pastello al fluo, sono molte le tendenze che ci appresteremo a seguire. Infatti tutte coloro che amano seguire la moda non potranno farsi scappare le ultime tendenze in fatto di colore. Proprio in questo campo troveremo disponibili nei negozi tanto verde acido e azzurro polvere. Due colori leggermente difficili da abbinare che, però, con un po’ di maestria porteranno varietà interessante all’interno del nostro guardaroba. Oltre a questi non andranno dimenticati il nero e l’animalier, il primo ideale in qualsiasi stagione e il secondo da abbinare con cura.

Perché indossiamo ancora il nero? I colori moda della primavera ci affascineranno

Il primo colore di cui si tratterà è il verde acido. Spesso ritenuto difficile da indossare, lo troveremo anche su camicette e vestiti in una combo perfetta con l’animalier. Abbinare il verde acido, specialmente con l’abbronzatura estiva, non è particolarmente difficile. Ideale con un paio di pantaloni neri per creare un effetto contrasto oppure con colori come il blu, l’arancione o il fucsia. Sì, un vestito verde acido sarà perfetto con un paio di scarpe fucsia, ottime le décolleté.

Ancora, meraviglioso il contrasto tra un abito verde acido e un cappotto fucsia o arancione. Una tonalità perfetta per chi non ama passare inosservato. Da acquistare la camicetta verde acido animalier di Zara a circa 30 euro. Ancora, sempre di Zara, nel medesimo modello troveremo il vestito a circa 40 euro.

Azzurro polvere

Colore bon ton per eccellenza è l’azzurro polvere, bellissimo su blazer e vestiti. Una camicetta o uno spolverino di questa tonalità si sposerà perfettamente con un paio di jeans classici o bianchi. In alternativa, anche il rosa cipria, il beige e il grigio saranno molto chic abbinati all’azzurro polvere.

Chi proprio non può fare a meno del nero potrà indossarlo a piccole dosi anche con l’azzurro polvere. Un blazer nero o un paio di scarpe nere, infatti, potrebbero essere la giusta scelta con una camicetta o un abito corto azzurro polvere. Sono tanti, comunque, coloro che non amano lo stacco tra colori chiari e nero.

Animalier

Ultimo protagonista, ma non per importanza, di questa stagione sarà l’animalier declinato in mille modi diversi. Dallo zebrato al leopardato classici a quello super colorato, come visto precedentemente, su camicette e vestiti. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta, non ci resterà che scegliere il nostro vestito ideale. Quindi, perché indossiamo ancora il nero? Sfruttiamo gli splendidi colori moda della primavera.