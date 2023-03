Una ballerina di Amici 22 è incinta? Il gossip ha scatenato la rete. “Potrebbe essere lei quella che aspetta un bimbo”

Basta poco per scatenare la rete e per creare un caso. Come è successo sabato ad Amici 22, durante la puntata del 18 marzo. Una ballerina, infatti, non si è esibita e subito si è scatenato il gossip. Che sia veramente andata così. Scopri tutti i retroscena di questa clamorosa notizia che potrebbe cambiare il programma

La rete si è scatenata e sembra non avere dubbi al riguardo, dopo la puntata andata in onda lo scorso sabato. L’oggetto è il programma Amici 22, che continua a seminare ascolti record grazie a un format che piace tantissimo agli spettatori. E che ha visto, come sempre, trionfare la trasmissione condotta da Maria De Filippi che sabato ha stracciato il debutto de Il cantante mascherato.

Per la prima puntata di Amici 22 edizione serale, del 18 marzo, infatti, si è registrata una media di 4.007.000 spettatori per uno share del 27.9%. La trasmissione su Rai 1, condotta da Milly Carlucci, si è fermata a quota 2.281.000 spettatori e uno share del 17.9%. Con po’ come il dominio della Red Bull nel mondiale di Formula 1

C’è un fatto particolare che ha incuriosito i fan che hanno decretato “è sicuramente incinta”

Come sa chi segue il talent della De Filippi, sono quindici gli allievi che si sfidano per vincere. Si tratta di otto ballerini e sette cantanti, che sono divisi in tre squadre. Nella prima, capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, troviamo Gianmarco, Ramon e Isobel per la danza, Aaron e Piccolo G per il canto.

Quella della Cuccarini e di Emanuel Lo poteva contare su Angelina, Cricca e NDG per il canto e su Maddalena, Megan e Samu per la danza. Infine, la squadra di Raimondo Todaro e Arisa con Alessio e Mattia per la parte danza, e Federica e Wax per il canto. La squadra CuccaLo ha, purtroppo, perso i primi due componenti già eliminati, ovvero la ballerina Megan e il cantante NDG.

Per il momento nessuna ha ancora confermato o smentito la notizia

Al di là dell’eliminazione, però, l’attenzione del pubblico è andato su un fatto particolare. Facendo chiedere: una ballerina di Amici 22 è incinta? Tutto nasce dal fatto che Francesca Tocca, ballerina professionista, compagna del coach Raimondo Todaro, non si è esibita durante il programma.

Su Twitter, degli utenti hanno fatto notare che la brava Francesca aveva una sorta di pancino un po’ sospetto che appariva dal vestito nero. Strano, si sono detti, che la Tocca non ha ballato in nessuna coreografia, facendo così alimentare il sospetto.

Una ballerina di Amici 22 è incinta? La rete sembra non avere dubbi al riguardo, ma ecco la smentite

Ha insospettito che ad accompagnare Mattia Zenzola c’era l’ex allieva Benedetta e non Francesca. Se poi ci mettete anche l’indiscrezione apparsa sulla pagina Twitter di Amici News, del 4 marzo, che diceva “Francesca Tocca incinta”, il mistero si era allargato.

A questo punto, a Francesca Tocca è intervenuta sul suo profilo, smentendo tutto. «Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto ovviamente», mettendo così a tacere tutte le indiscrezioni.

Lettura consigliata

Svelato il segno zodiacale di Tina Cipollari, come influenza il suo carattere e il rapporto con Maria De Filippi