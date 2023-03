Se vuoi dimagrire devi uscire a camminare a quest’ora precisa. Non un minuto dopo o rischia di essere inutile

Molte persone amano uscire a camminare per tonificare il proprio corpo e dimagrire. Una scelta saggia perché la scienza dimostra che questa attività, fatta in un certo modo, è utile per perdere peso. Però, ci sono degli stratagemmi per far rendere al massimo la nostra camminata. Ad esempio, uscire a farlo all’ora giusta. Ecco quale.

Siamo quasi ad aprile e cominciamo a guardare con sospetto la bilancia. La prova costume, in fondo, non è così distante e se non ci diamo una mossa rischiamo di presentarci in spiaggia con il salvagente incorporato. Del resto, solo adesso le giornate si sono fatte un po’ più calde, facendoci venire la voglia di uscire a fare attività.

Il sole primaverile è fatto apposta per svegliarci dal torpore invernale e dal letargo che ci siamo imposti. Non abbiamo più scuse da addurre, ma occorre vincere la pigrizia e tornare a fare del moto. Del resto, ci sono degli sport che sono davvero dei preziosi alleati per riuscire a buttare giù peso. Basta solo un poco di buona volontà.

Ecco perché camminare fa perdere peso, purché lo si faccia nel modo giusto

Ricordandoci che l’attività, da sola, non basta. Occorre abbinare anche una sana alimentazione, come amano ripeterci, giustamente, i medici. Va bene, insomma, seguire le diete, come quella dei Paesi più freddi per abbassare anche il colesterolo, ma non senza fare del sano sport.

Considera, però, che quante calorie riuscirai a bruciare facendo attività fisica non è una regola uguale per tutti. Dipende da tanti fattori. Infatti, se vuoi dimagrire devi uscire a camminare a quest’ora precisa, ma non solo. Va sottolineato che non è che se tutti camminiamo per un’ora bruceremo le stesse calorie. Il numero varierà, ad esempio, per via del nostro peso. Vuoi sapere come? A uguale velocità, un camminatore che pesa, ad esempio, 55 chili consumerà, circa, il 18-20% in meno di calorie di uno di 68 chili.

Questi sono i fattori che determinano la perdita di peso tra persone differenti

Facciamo un altro esempio. Se cammina a 4 km all’ora, una persona di 55 chili consuma intorno alle 165 calorie. Sai quante ne brucia una di 68 chili? Ben 204. Tanto che, per ottenere il medesimo risultato, la prima dovrà aumentare l’andatura a circa 5 km all’ora.

Teniamo poi conto che, in ogni caso, c’è un numero minimo di passi che ogni giorno dovremmo fare. Grazie a dei test, infatti, si è visto quanto si debba camminare, ogni 24 ore, per avere dei vantaggi sulla bilancia. E per il cuore. A un gruppo di persone è stato chiesto di fare, ogni giorno e per 4 mesi, 10.000 passi. In media, sono circa 6,5 chilometri. Ebbene, alla fine dei 4 mesi, queste persone erano sensibilmente dimagrite.

Se vuoi dimagrire devi uscire a camminare a quest’ora precisa. Punta la sveglia e non sgarrare

Ebbene, qual è questa ora precisa alla quale uscire per perdere peso? Dipende da te. In particolare, da che ora fai colazione. Poniamo che la faccia alle 7.30; allora, dovrai recarti fuori almeno alle 6.30. Ovvero, appena alzato e a digiuno. Non a caso, visto che è quando si registrano i nostri picchi ormonali, in particolare di cortisolo e GH.

Quelli che ci permetteranno di bruciare più grassi, dopo che il glicogeno, durante la notte, viene sfruttato dal nostro corpo. Fare subito uno sforzo del genere, appena svegli, ci obbliga a sfruttare direttamente i grassi, come fonte di energia. Dimagrendo più velocemente.