Mancano davvero pochi giorni alla fine di settembre e daremo il benvenuto ad ottobre e allora perché non cogliere l’occasione per un weekend all’insegna del relax?

Settembre e ottobre sono perfetti per una fuga d’amore prima che le temperature calino drasticamente e si intensifichino le piogge. Per chi ama la bellezza a 360° gradi, il relax e lo spettacolo che la natura ci offre non può perdersi delle meravigliose terme naturali. E allora ecco quali sono le località termali più belle d’Italia perfette per settembre e ottobre.

Le terme di Saturnia

Le terme di Saturnia si trovano in Toscana e sono anche conosciute con il nome Cascate del Mulino. Qui scorrono acque solfuree terapeutiche originate dal torrente del Gorello. Le acque fanno bene alla pelle e all’apparato circolatorio rigenerando corpo e mente, alla temperatura costante di 37,5° gradi.

Le terme di Bagni San Filippo

Queste terme di trovano sempre nella magnifica Toscana. La caratteristica di queste terme naturali è data dal deposito di calcare che fa sembrare il tutto come una gigantesca montagna di neve che si affaccia sul Fosso dell’Acqua Bianca. Grazie alla presenza di zolfo, queste acque calde fanno bene alla pelle, soprattutto per chi soffre di problemi di acne. Proseguendo più avanti dal Fosso dell’Acqua Bianca, è possibile visitare le acqua fangose della Balena Bianca.

Baia di Sorgeto

La Baia di Sorgeto si trova ad Ischia e considerando che l’isola ha origini vulcaniche, immaginiamoci quante magnifiche piscine termali si trovino. La Baia è un mix tra acqua calda e acqua fredda, perfetta per la rigenerazione della pelle e del microcircolo, necessarie per rilassarci e favorire la mobilità.

Le terme di Vulcano

Sull’isola di Vulcano, di origine vulcanica per eccellenza e antonomasia, si trovano tante sorgenti termali. La presenza di acque solforose renderà il soggiorno rilassante al massimo e promuoverà il benessere fisico e mentale con un panorama mozzafiato.

Lago Specchio di Venere

Il Lago conosciuto come Specchio di Venere si trova sull’isola di Pantelleria ed è un lago in cui è possibile fare i fanghi terapeutici con acque calde e pulite. Perfette per il corpo e per il viso.

Queste sono alcune località termali che non dobbiamo assolutamente perdere ma l’Italia è veramente ricca di queste straordinarie bellezze della natura. Annoveriamo anche le terme di Bormio, di Segesta, del Bullicame, Massa di San Sisto e tante altre. La cosa più bella? Alcune sono completamente gratuite.