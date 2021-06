Con tutta l’Italia in zona gialla possiamo permetterci di viaggiare tramite il “Green Pass”. Perché andare all’estero quando l’Italia offre dei panorami mozzafiato e delle ricchezze che tutti ci invidiano?

È questa l’isola italiana da sogno con mare cristallino e calette famosa per le terme naturali e specialità culinarie da non perdere assolutamente.

L’isola di Pantelleria

Per il nostro viaggio all’insegna del relax e del divertimento l’unica cosa da fare è procurarci un biglietto per la bellissima Pantelleria. Visitata anche dai VIP, si trova a ovest della Sicilia.

Sono tante le cose da visitare ma soprattutto sono tante le zone dove prendere il sole e ammirare la bellezza del mare cristallino. L’isola è ricca di grotte e calette facilmente raggiungibili con la barca. Immaginiamoci la brezza sulla pelle e l’odore del mare mentre facciamo un giro in mezzo a questo spettacolo della natura.

Pantelleria offre anche delle piscine naturali adatte ai bambini e il lago “Specchio di Venere”, luogo amato anche dai fenicotteri. Chiamato così poiché la leggenda vuole che la Dea Venere vi si specchiasse. Questo lago naturale funge anche da terme insieme a tutti gli altri posti che ora elencheremo. Per rendere l’idea, Pantelleria offre terme all’aperto, poiché quasi tutte le baie e le calette godono di questa particolare condizione. Frutto dell’origine vulcanica dell’isola.

Cosa visitare a Pantelleria

Oltre al già citato lago “Specchio di Venere” ciò che non dobbiamo assolutamente perderci sono:

l’Arco dell’Elefante, ossia il simbolo di Pantelleria. Si tratta di una roccia che scende a picco sul mare a forma di proboscide, dove sarà possibile rilassarsi e fare il bagno;

il Laghetto delle Ondine, cioè un lago naturale vicino al mare;

Balata dei Turchi, bellissima baia dai colori limpidi e meravigliosi fondali;

Cala Tramontana, una caletta dal mare azzurro;

i siti facenti parte dell’area archeologica e della natura, ossia il Castello di Pantelleria, il Sesi, Cala Gadir, il Porto di Scauri, le Favare e la Montagna Grande;

i Dammusi, le case tipiche di Pantelleria, dove sarà possibile anche soggiornare.

Quali sono le specialità culinarie?

È questa l’isola italiana da sogno con mare cristallino e calette famosa per le terme naturali e specialità culinarie da non perdere assolutamente. Pantelleria, infatti, è famosa anche per le sue specialità. Rinomati sono il passito e i capperi di Pantelleria mentre il dolce tipico è il Bacio Pantesco con ricotta.

