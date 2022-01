Il 2022 è appena arrivato ed è già tempo di stilare le prime classifiche. Per capire e scoprire quali saranno le novità del nuovo anno e per vedere quali sono state le particolarità del vecchio, appena trascorso. Le curiosità che ogni avvio di anno si porta con sé sono davvero tante. Possono riguardare gli ambiti più diversi. Sono frutti di previsioni stilate soprattutto sull’esperienza dell’anno appena trascorso. È uno degli esempi che andremo a trattare oggi. Quali saranno i nomi di bambini più in voga nel prossimo anno. Quelli che mamma e papà assegneranno ai loro primogeniti o quelli che, insieme agli altri figli, decideranno di dare ai prossimi nascituri per allargare la famiglia.

Dai più semplici e sempreverdi, ai più strani, passando per quelli che ogni tanto ritornano. Con alcune celebri coppie che sono chiamate, nel 2022, a dire la loro, essendo in attesa del primo figlio. È il caso, per esempio, di Valentino Rossi e della compagna Francesca Sofia Novello che in primavera dovranno decidere che nome dare alla bambina che la modella porta in grembo. Una piccola anticipazione l’ha data proprio la compagna del fuoriclasse di Tavullia, dicendo che sarà un nome particolare. Ovviamente non saranno i soli.

Ecco quali saranno i nomi di bambini che andranno di moda nel 2022 per la gioia di tutta la famiglia

Vediamo allora quali saranno i nomi che potrebbero andare per la maggiore nell’anno appena iniziato. Per quelli di bambina, si prevede un’escalation per tre nomi in particolare.

Nomi femminili

Il primo è Vittoria, un nome che ha fatto davvero registrare un boom nel 2021, soprattutto dopo la nascita della secondogenita della coppia Ferragni – Fedez. La famosissima influencer, dunque, ha fatto sì che diventasse di moda anche il nome scelto per la propria bimba. Un fenomeno di costume davvero clamoroso, visto che Vittoria, fino a qualche mese fa, non era proprio in cima alle classifiche.

Stesso discorso si può fare per il nome Luna. Anche qui si deve ringraziare una vip come Belen Rodriguez che ha deciso di chiamare così la figlia avuta dalla relazione con Antonio Spinalbese. Nata in estate, la sua prima apparizione pubblica, su Instagram, il 25 agosto, ha quasi sfondato il muro di 2 milioni di visualizzazioni in un giorno. Un altro nome da podio per il 2022 è Beatrice, che sembra tornato in voga dopo qualche anno di stallo. Continueranno a tenere botta Emma e Giulia, già molto diffusi negli ultimi anni.

Nomi maschili

Per quel che riguarda i bambini, nel 2021 ha spopolato Leonardo, che ha scalzato l’immarcescibile Francesco dal top della classifica. Il nome del primogenito della Ferragni, ancora lei, ha superato quello del Santo Patrono del nostro paese e continuerà a volare anche nel 2022. Subito dietro ecco Thomas o Tommaso, oltre al più classico Emanuele, spesso però sostituito dalla variante Manuel. Resistono, soprattutto da Roma in giù, i più tradizionali Antonio e Giuseppe, con il sempreverde Andrea che trova sempre la collocazione in alto nelle classifiche.

Ecco quali saranno i nomi di bambini che andranno di moda nel 2022 per la gioia di tutta la famiglia. Infine, due nomi su cui scommettere per il nuovo anno. Elettra per quel che riguarda le bambine e Gioele per i bambini. Alcuni hanno già sbloccato la classifica, nascendo poche ore dopo l’inizio del 2022.