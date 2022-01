Presto le festività natalizie finiranno anche per quest’anno e, come vuole la tradizione, sarà l’Epifania a declamarne la conclusione. Sarà l’ultimo giorno da celebrare, ma sicuramente non meno importante soprattutto per i bambini che, come vuole il rituale, attendono di vedersi traboccare di dolciumi la calza appesa la sera prima. L’usanza, infatti, ormai ben radicata in tutta la Penisola italiana, vuole che una vecchietta a cavallo di una scopa, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, porti dolcetti ai bambini che durante l’anno si sono comportati bene e carbone ai più monelli.

Ad ognuno la sua calza

In commercio vendono calze piene di ogni ben di Dio: ci sono di vari colori e grandezze, quelle per adulti, per lei e per lui, e quelle con raffigurato il supereroe del momento per poter conquistare i più piccoli in men che non si dica. Ma perché non farle noi? Si tratta di fare qualcosa che si può preparare in casa senza troppi sforzi. Basta poco infatti per far felice un bambino e perché no, anche un adulto. È sufficiente utilizzare una vecchia calza, magari spaiata, abbellirla con qualche nastrino, personalizzarla, ad esempio, ricamandoci le iniziali ed infine riempirla con frutta secca, mandarini, cioccolatini e tante tante caramelle.

Come preparare dei deliziosi dolciumi amati da tutti per riempire la calza della Befana di pura dolcezza in maniera veloce ed economica

Al giorno d’oggi la classica calza ha subito delle variazioni sostanziali: se un tempo il contenuto riguardava semplici dolciumi e frutta secca e fresca, oggi al suo interno vengono nascosti doni ben più costosi ed importanti. Fortunatamente, però, per colmare la calza, le caramelle non mancano mai. Di seguito, infatti, vedremo come preparare dei deliziosi dolciumi amati da tutti per riempire la calza della Befana di pura dolcezza in maniera veloce ed economica: ed ecco servita la ricetta delle caramelle mou.

Ingredienti per 50 caramelle mou:

100 g di cioccolato al latte;

200 g di zucchero;

200 g di panna fresca liquida;

15 g di burro;

200 g sciroppo di glucosio.

Procedimento

Prima di tutto tritare il cioccolato e lasciarlo da parte. In un pentolino antiaderente versare lo sciroppo di glucosio e lo zucchero, e a fiamma bassa mescolare lentamente. Quando inizia il bollore, versare la panna e stemperare con una frusta a mano. Con l’aiuto di un termometro da cucina, controllare se il composto ha raggiunto la temperatura di 118° e a quel punto aggiungere il cioccolato tritato e il burro. Continuare ad amalgamare gli ingredienti con la frusta finché il tutto non diventi una crema liscia ed omogenea.

Una volta pronto il composto, foderare una teglia con carta forno e porre al suo interno tre coppapasta quadrati (8×8 cm). Riempire ciascun quadrato di crema e lasciare riposare in frigorifero per 3-4 ore affinché si solidifichi. Trascorso il tempo dovuto, trasferire su un tagliere gli stampi e sfilarli dolcemente. Con un coltello e molta delicatezza, tagliare prima il composto in strisce e poi in quadratini di circa 10 g ciascuno.

Infine, con della carta acetata, incartarle singolarmente e riempire la calza di caramelle morbide, irresistibili e dall’insuperabile bontà.