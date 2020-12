Il 2020 ha messo a dura prova il mondo dello spettacolo. Fra concerti annullati e cinema chiusi, gli italiani non hanno potuto sostenere dal vivo le proprie star preferite. Ma non hanno dovuto rinunciare alla loro compagnia: in molti si sono accontentati della presenza dei vip sui social. Quali sono, allora, i personaggi che hanno guadagnato più follower in quest’anno particolare? Ecco svelata la classifica dei vip italiani più seguiti sui social.

Fedez vincitore assoluto

Ecco svelata la classifica dei vip italiani più seguiti sui social nel 2020. L’ha pubblicata l’Osservatorio Social Vip, che dal 2011 si occupa di studiare le star italiane su Facebook, Twitter e Instagram. I ricercatori hanno raccolto i dati di più di 1.000 vip dello spettacolo, dello sport, della politica e del giornalismo. In quest’anno segnato da una pandemia globale, un nuovo leader ha conquistato il primo posto assoluto. Si tratta di Fedez. Il rapper italiano ha infatti totalizzato quasi 16 milioni di follower sulle tre piattaforme. Sul podio anche Belen Rodriguez e Ruggero Pasquarelli.

Ecco la top ten completa con il numero di follower totali su Facebook, Twitter e Instagram:

Fedez (15,9 milioni); Belen Rodriguez (14,6 milioni); Ruggero Pasquarelli (14,5 milioni); Laura Pausini (13,3 milioni); Michele Morrone (12,1 milioni); Emma Marrone (10,7 milioni); Diletta Leotta (8,9 milioni); Michelle Hunziker (8,8 milioni); Alessia Marcuzzi (8,5 milioni); Jovanotti (8,3 milioni).

La sorprendente new entry del 2020

La classifica cambia se si prende in esame ogni social singolarmente. Su Instagram, in particolare, si è affermata una sorprendente new entry. Michele Morrone ha infatti scalzato Belen Rodriguez e Fedez, conquistando la prima posizione con 11,5 milioni di seguaci. Il cantante e attore è salito alla ribalta grazie al controverso film “365 giorni”. Jovanotti si conferma invece come il re di Twitter, mentre a primeggiare su Facebook è sempre Laura Pausini.