Chiara Ferragni, è questo il nome dell’imprenditrice digitale, blogger e designer che tutti, tramite i social, oramai conosciamo.

Icona di stile, famosa in tutto il Mondo, bella ma non solo.

Una manager di successo, capace di guadagnare cifre a 6 zeri anche grazie ai social e ai suoi follower che continuano a crescere soprattutto su Instagram, raggiungendo numeri a dir poco strabilianti.

L’influencer ha, infatti, superato i 28 milioni di follower rimanendo ai vertici delle classifiche e la sua celebrità ha ripercussioni impressionanti anche in Borsa.

Basti pensare che la 34enne cremonese quest’estate entrando a far parte del Consiglio di amministrazione di Tod’S, è stata capace di far letteralmente schizzare in borsa, il brand di moda italiano di Diego Della Valle.

Gli outfit e look pazzeschi della Ferragni ispirano le tendenze moda di ogni stagione.

Così anche i jeans indossati da Chiara quest’estate in Sardegna dettano le tendenze dell’autunno inverno 2021 2022.

Scopriamo allora il jeans indossato dall’icona di stile Chiara Ferragni in vacanza in Sardegna che torna di moda per questa stagione 2021 2022 ed è già corsa agli acquisti.

Un po’ di storia di un capo intramontabile

I blue jeans nascono nel 1873 e si diffondono durante la Seconda guerra mondiale per diventare negli anni ‘60 uno dei capi di abbigliamento tra i più utilizzati di tutti i giorni.

Un pantalone, il jeans, estremamente comodo e versatile. Insomma, un capo che non conosce crisi nonostante le mode ed i gusti sempre diversi negli anni.

Quest’oggi sempre con i Consulenti di moda di ProiezionidiBorsa scopriremo quale modello di jeans è di tendenza quest’anno e lo faremo grazie ad un post pubblicato su Instagram.

Il modello di jeans di cui parleremo da qui a breve, è stato indossato da Chiara Ferragni in vacanza in Sardegna quest’estate.

Il jeans indossato dall’icona di stile Chiara Ferragni in vacanza in Sardegna torna di moda per questa stagione 2021 2022 ed è già corsa agli acquisti

Torna il jeans strappato, un po’ vintage e a vita alta. La tonalità scelta dalla blogger è chiara per cui chi conserva nell’armadio un vecchio jeans anche strappato, non è questo il momento di buttarlo via.

Chi, invece, non possiede ancora un modello jeans strappato, altezza ginocchio, e desidera seguire la tendenza lanciata dall’influencer Ferragni non perda tempo ad acquistarlo.

A questo denim si potrebbero abbinare per avere un look semplice ma di tendenza una di queste 3 giacche che quest’anno non dovranno mancare nel guardaroba degli italiani.