Mentre si va a vele spiegate verso la fine del mese di maggio è inevitabile non pensare alle vacanze e quindi a sole, mare e spiaggia.

Queste tre parole, evidentemente semplici e solo apparentemente banali, nascondono in realtà il riassunto di quella che è la vacanza perfetta secondo molte persone.

Del resto, non c’è niente di meglio di un bel bagno in mare per trovare riparo dall’afa o sorseggiare un cocktail guardando il tramonto sull’oceano.

Ecco perché chi non ha ancora provveduto ad aprire la pratica vacanze dovrebbe farlo in fretta, così da approfittare di imperdibili offerte.

Sta di fatto, comunque, che anche senza fare un preventivo per Seychelles o Maldive, anche in Italia troviamo località marittime di rara bellezza

Tra queste spiccano alcune zone della Sicilia meno conosciute rispetto alle destinazioni più gettonate e canoniche come Taormina o le isole limitrofe.

Inoltre, ecco quali due regioni italiane sono state premiate recentemente per spiagge e mare più puliti in base ai dati raccolti da un recente studio.

La valutazione in oggetto è decretata dalla FEE, ovvero la Foundation for Environmental Education che, come ogni anno, assegna l’ambito premio Bandiera Blu.

Tale onorificenza è annualmente attribuita a spiagge, laghi o approdi italiani che si distinguono per alcune caratteristiche peculiari e specifiche.

In particolare, i parametri valutati riguardano la qualità delle acque di balneazione e del litorale adiacente, con accento sulla gestione dei rifiuti.

Altri aspetti ugualmente importanti presi in esame riguardano il turismo sostenibile e la valorizzazione di eventuali aree naturalistiche più o meno protette.

Ulteriore elemento, considerato proprio a partire da quest’anno, è poi il parametro relativo a impegno sociale e inclusività.

Ecco quali due regioni italiane sono state premiate per spiagge e mare più pulito secondo questa recente indagine

Ebbene, le due regioni che più rispecchiano tutti questi punti di vista sono la Liguria e la Campania, rispettivamente con 32 e 18 località.

Tra le Bandiere Blu della Liguria troviamo ad esempio Bordighera, Varazze, Camogli, Santa Margherita Ligure, Lerici, Sestri Levante e Imperia.

Per quanto riguarda invece la Campania, alle vecchie Bandiere come quelle di Sorrento o Positano si aggiunge Ispani.

Per chi invece volesse puntare su altre regioni, la terza per Bandiere Blu è la Puglia, a cui seguono Toscana, Marche e Sardegna.

