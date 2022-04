Non solo Hawaii o Maldive, le spiagge dorate con mare limpido e barriere coralline si trovano anche in Sicilia

Con i primi caldi stagionali e gli svariati ponti dell’ultimo mese, dal 25 aprile al 1o maggio, è impossibile non cominciare a sognare le vacanze.

Soprattutto nelle giornate più calde, quanto ci piacerebbe essere in spiaggia ad abbronzarci per poi tuffarci nell’acqua piacevolmente fresca?

In effetti, anche i più ferventi appassionati della montagna non disdegnano certo una bella nuotata nel mare cristallino.

Anche perché ci sono mete bellissime e sconosciute che uniscono la vita da spiaggia con il trekking alla scoperta di vere e proprie oasi naturali.

La cosa interessante è che non serve andare dall’altra parte del Mondo per fare questo tipo di esperienza: la nostra Penisola è la risposta.

Accanto alle città d’arte e ai piccoli borghi dal carattere suggestivo trovano posto anche luoghi che ricordano spettacoli naturali internazionali.

Davvero pochi sono consapevoli che esistano non solo Hawaii o Maldive, le spiagge dorate con mare cristallino e piccole formazioni di barriere coralline sono anche qui.

Per trovarle basta fare un biglietto aereo per la Sicilia, che offre molto di più della mitica Valle dei Templi e delle prelibatezze enogastronomiche.

Le meraviglie della Sicilia

In provincia di Siracusa si trova il Parco Marino del Plemmirio, recentemente dichiarato area protetta e non solo per le particolarissime specie animali e vegetali.

Proprio nelle sue acque, infatti, trova posto una biostruttura che per le sue caratteristiche risulta una sorta di barriera corallina.

La fauna marina è inoltre molto varia e comprende anche capodogli e delfini, ma c’è da divertirsi anche per chi non ama la vita subacquea.

Il sentiero della Maddalena è il percorso adatto a chi cerca non solo l’avventura, ma anche le vedute mozzafiato ed è alla portata di tutti.

Chi invece è più interessato alla vita da spiaggia troverà meravigliose le varie calette che costellano la costa, tra cui spicca quella del Minareto.

Ugualmente sorprendente anche l’Oasi di Vendicari, giudicata una delle più belle d’Europa e con 3 diversi percorsi per scoprirla nella sua interezza.

Tra le spiagge più belle del luogo, impossibile non citare quella di San Lorenzo e quella di Marianelli, oltre all’omonima spiaggia di Vendicari.

Rubano tuttavia la scena soprattutto la spiaggia di Calamosche, con sabbia finissima e mare cristallino, e quella di Eloro, nei pressi di un’antica città greca.

