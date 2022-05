Tantissimi dei prodotti che acquistiamo al supermercato sono confezionati all’interno di barattoli di vetro. Ne esistono delle misure più diverse, alcuni sono anche decorati e altri sono così resistenti che potrebbero durare anni. Per questi e altri motivi simili, capita spesso di non volerli buttare.

Molti di noi, infatti, li riutilizzano per preparare conserve e sottaceti. Certamente, però, bisogna stare attenti a come riutilizzarle, per evitare problemi alimentari come l’intossicazione.

È il caso, ad esempio, di determinate scatolette di tonno, a cui bisognerebbe fare attenzione perché potrebbero contenere il botulino.

Oltre a riutilizzarli in cucina, però, i vasetti di vetro potrebbero tornarci utili in tantissime altre funzioni da svolgere in casa. Scoprendole, non butteremo più questi contenitori e risparmieremo parecchio denaro.

Molti stanno conservando vasetti e barattoli di vetro vuoti perché sono utilissimi se utilizzati in questi 3 modi intelligenti

Saper riciclare gli oggetti è una vera e propria capacità. Farlo vuol dire portare rispetto al nostro pianeta, riducendo l’impatto devastante dei rifiuti, ma anche fare del bene al nostro portafoglio.

I vasetti e i barattoli di vetro, invece, possono avere una seconda vita se utilizzati in modo intelligente e furbo.

Un ottimo utilizzo per balcone, terrazzo e giardino

I vasetti di vetro possono diventare delle bellissime lanterne per l’esterno. Soprattutto in estate, infatti, decorare il nostro spazio esterno con luci e lanterne creerà un’atmosfera magica e romantica.

Basterà inserire all’interno dei barattoli (puliti e ben asciutti) i fili di luci a LED, scegliendo tra le tante colorazioni disponibili. Potremo poi posizionare ogni vasetto in un angolo del nostro pavimento o su un tavolo o un davanzale. Questi punti luce saranno davvero bellissimi da vedere.

Altrimenti potremo utilizzare questi contenitori in vetro come ciotola da tenere in esterno, per contenere il mangime di uccellini passeggeri o dei nostri animali domestici.

Un’idea di riciclo intelligente anche per l’interno della casa

Molti stanno conservando vasetti e barattoli di vetro anche per riutilizzarli all’interno della casa. Infatti, potremo riempire questi vasetti di sassolini colorati, per trasformarli in originali fermaporte. In questi casi potremo scegliere di inserire nei vasetti delle pietre bianche o nere, se il nostro arredamento fosse più minimal chic. Al contrario, invece, potremo optare per dei sassolini più colorati se l’arredamento di casa nostra sarà più variopinto.

Allo stesso modo dei barattoli di vetro, anche le retine della frutta non andrebbero buttate, possono essere riutilizzate per difendere le nostre piante, ad esempio.

Lettura consigliata

Molti sbagliano buttando via quest’oggetto che i vivai raccolgono per far crescere bene le piante