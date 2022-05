Terza settimana di maggio di fuoco, a causa delle colonnine di mercurio che, in tutta Italia, sono salite ben oltre le medie stagionali. Se preannunciano un’altra estate torrida non è dato sapere. Di sicuro, coloro che soffrono il caldo, soprattutto nelle grandi città, cominciano già a mostrare i primi segni di sofferenza. E siamo solo all’inizio. Dall’altro lato, i patiti dell’estate hanno già iniziato a sfoderare canottiere, pantaloncini e infradito, preparando il corpo alla prova costume, anche con dei semplici esercizi posturali.

Gli amanti degli oroscopi, oltre a consultarlo di giorno in giorno per capire cosa potrà accadere, a metà mese iniziano a preoccuparsi di quello successivo. Cosa ci riserverà il mese di giugno? Una proiezione a breve termine, per capire se qualche scelta da prendere in queste settimane potrà poi avere degli effetti immediati o quasi.

Sarà il Toro a essere protagonista nel primo mese estivo. Urano sarà raggiunto da Venere e Luna e questi tre pianeti insieme daranno una grandissima spinta negli affetti ai nati sotto questo segno di Terra. Questa unione tra pianeti si verificherà nei primi giorni di giugno. Da quel momento e per tutto il mese, il Toro vivrà un grandissimo periodo sia in ambito affettivo che amoroso.

Giugno da favola in amore per il Toro, Leone emergerà sul lavoro mentre Giove e Nettuno complicheranno la vita a questo segno

Di conseguenza, per i single, sarà il momento giusto per nuove e interessanti conoscenze. Per chi è già in coppia, ci saranno forti emozioni, suggellate, magari, da qualche piacevole weekend insieme, in qualche meta da sogno. Anche a livello familiare, i nati dal 21 aprile al 20 maggio saranno particolarmente attenti a non far mancare la loro presenza.

Sarà, invece, il Leone a farla da padrone, nel medesimo periodo, in ambito professionale. Questo segno di fuoco, infatti, vivrà un giugno all’attacco. Sfodererà tutte le sue migliori qualità per emergere in campo lavorativo. Un’ambizione, tenuta fino oggi a freno, potrebbe finalmente sfociare in un progetto concreto. Le potenzialità per fare qualcosa di importante ci sono sempre state. È arrivato il momento di tirarle fuori. Qualcuno, sicuramente, in questo giugno si accorgerà dei Leone più coraggiosi.

Giove e Nettuno, invece, metteranno i bastoni tra le ruote proprio al segno che ha nel sesto mese dell’anno il suo momento. Stiamo parlando dei Gemelli. Questo non vuol dire che sarà un giugno disastroso. Anzi, il contrario. Semmai ci sarà bisogno di lavorare di più e meglio per raggiungere gli obiettivi. Aggirando quelli che sono gli ostacoli che questi due importanti pianeti metteranno di fronte ai nati dal 21 maggio al 21 giugno. Un impegno maggiore per un risultato che non tarderà ad arrivare. Questo sul fronte professionale. Più semplice sarà la vita di coppia.

Giugno da favola in amore per il Toro, dunque, con i Gemelli a fronteggiare i capricci di Giove e Nettuno. Mentre Leone farà il boom in ambito professionale. Tre segni che saranno comunque protagonisti nel primo mese estivo.

Approfondimento

Maggio in ascesa e giugno sulla cresta dell’onda per questo insospettabile segno zodiacale travolto da un’ondata senza freni di fortuna