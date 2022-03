Siamo vicini al mese di aprile che si apre proprio con una Luna nuova. Come dicevano gli antichi Romani, aprile “apre” le porte alla vita che rinasce. È il mese in cui la natura mostra tutta la sua voglia di esplodere e quest’anno lo farà in modo più evidente. Il mese di aprile inizia infatti proprio con la Luna nuova.

Quest’anno aprile avrà ben due Lune nuove, una all’inizio e l’altra alla fine del mese. Considerando che aprile è di 30 giorni, si tratta di un fenomeno un po’ raro. Ma la Luna nuova porta tanta forza e voglia di fare. Quest’anno ci saranno fortuna e soldi con la Luna nuova d’aprile nel segno dell’Ariete.

Ariete e Leone nel mirino della fortuna

L’Ariete è un segno di fuoco, che infonde energia nelle cose che fa. Racchiude in sé l’impulso giusto per cominciare qualcosa ed è sempre carico d’energia. Aprile comincerà allora sotto questa spinta fantastica, a cui si aggiungerà quella della natura che riemerge dal sonno invernale. L’aria diventerà più frizzante e sicuramente quelli dell’Ariete si sentiranno proiettati verso la fortuna.

Sono proprio queste energie provenienti da Ariete, che coinvolgeranno anche gli altri segni zodiacali. Daranno una mano al povero Leone, dopo un marzo in mezza tinta. Si risveglierà per lui la voglia di emergere e portare a compimento qualche traguardo ragguardevole.

Fortuna e soldi con la Luna nuova d’aprile e con Venere che rallegrerà la vita ad Acquario e questi segni zodiacali

Tuttavia, non per tutti è così. Ci sono persone che soffrono la presenza della Luna nuova e si sentono meno in forma del solito. Si potrebbe avvertire agitazione e irritabilità e in alcuni casi anche difficoltà ad addormentarsi. Insomma la Luna nuova è davvero un astro che influenza con il suo magnetismo.

Venere in Acquario porta leggerezza

A rallegrare gli animi vi è anche la presenza di Venere. Sarà proprio in Acquario, un segno che porta un ineffabile senso di leggerezza, che mette un po’ d’allegria. La levità è anche un moto del nostro spirito. Insieme a Venere l’aria si colorerà di un amore semplice e diretto, che arriva al cuore senza vie tortuose.

È proprio questa leggerezza che si respira nell’aria e che preannuncia un’esplosione di fortuna e soldi. Ciò vale per tutti i segni. Saranno coinvolti i più sensibili come lo Scorpione e i segni d’acqua, ma anche i più restii come il Toro e i segni di terra. Spiccano il volo i segni d’aria come l’Acquario, la Bilancia e i Gemelli. Prendiamo la palla al balzo e tentiamo la fortuna senza rifletterci troppo. Mettiamo via i calcoli matematici e diamo spazio all’intuizione, per realizzare qualcosa che porterà soddisfazione.

Approfondimento

Aprile comincerà nell’oro per Pesci e questi fortunatissimi segni zodiacali, a cui Giove regalerà un mare di soldi e Venere amore