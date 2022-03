Molti studi e ricerche hanno dimostrato che alcuni alimenti potrebbero allontanare il rischio di patologie anche gravi. Naturalmente non parliamo di cibi miracolosi che risolvono i problemi di salute. Ma di prodotti che potrebbero aiutarci a prevenire le malattie. Ad esempio, sappiamo che ingerire cibi troppo grassi potrebbe portare non solo all’aumento di peso, ma anche a problemi cardiovascolari. Al contrario, questo pesce molto economico ci aiuterebbe a integrare la vitamina D, utile per le ossa, e gli acidi grassi omega 3.

L’importanza di tenere sotto controllo i livelli di glicemia

I problemi legati al cuore sono molto pericolosi e devono essere necessariamente sempre tenuti sotto controllo. Ma anche l’eccessiva presenza di glucosio nel sangue potrebbe destare delle preoccupazioni. Infatti, in questo caso si parla di iperglicemia. Una patologia spesso silenziosa, che inizialmente non provoca importanti sintomi. Una grave iperglicemia, però, potrebbe manifestarsi attraverso un’inspiegata stanchezza, la perdita di peso, un aumento della sete, della minzione, e così via. È fondamentale, in questa situazione, perseguire uno stile di vita salutare. Quindi associare una corretta attività fisica ad una sana alimentazione.

Ecco quale alimento ricco di proteine potrebbe aiutare ad abbassare naturalmente la glicemia e quante volte mangiarlo alla settimana

Sono tanti gli alimenti di origine vegetale e animale che potrebbero aiutarci a tenere sotto controllo i livelli di glicemia. Secondo gli esperti, un grande aiuto potrebbe arrivare dai legumi. Questi prodotti provocherebbero innalzamenti moderati della glicemia. Inoltre, i legumi fanno in modo che i carboidrati siano assimilati lentamente, così da evitare che gli zuccheri si riversino velocemente nel sangue, alzando improvvisamente la glicemia. Ma i legumi avrebbero anche la capacità di contenere l’abbassamento della glicemia tra un pasto e l’altro.

Quante volte mangiare i legumi durante la settimana

I legumi non sono solo importanti per la glicemia. Ma la presenza delle fibre aiuterebbe a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e favorirebbe il benessere dell’intestino. Inoltre, l’alta presenza delle proteine contribuirebbe a riparare le fibre danneggiate dei muscoli. Sarebbe quindi opportuno mangiare un bel piatto di legumi almeno 3 volte alla settimana. Quindi, ecco quale alimento ricco di proteine potrebbe aiutare a contrastare il diabete. Ma non dimentichiamo anche di mangiare della frutta e della verdura di stagione e praticare dell’esercizio fisico costante e regolare.

