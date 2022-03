Molte persone stanno vivendo l’inizio di questa primavera con la speranza che possa segnare davvero un punto di svolta nella loro vita. Infatti, dopo un mese di marzo decisamente da dimenticare, contrassegnato dalla guerra e dall’aumento delle spese, c’è tantissima voglia di cambiamento. Le buone notizie giungono dall’oroscopo, che prevede l’arrivo di un periodo molto favorevole nell’ultima parte del mese di marzo. Con l’ingresso del Sole in Ariete dello scorso 20 marzo, infatti, la situazione per alcuni segni zodiacali potrebbe decisamente migliorare. Scopriamo insieme quali saranno e che cosa ha in serbo per noi il futuro.

Voglia di riscatto

Uno dei segni zodiacali più fortunati nei prossimi giorni sarà il Leone, che avrà la possibilità di ribaltare la situazione dopo un mese di marzo davvero pazzerello. L’influenza negativa di Venere, Marte e Saturno, ha generato profonda instabilità nelle ultime settimane e, adesso, c’è una grande voglia di riscatto. Il Sole darà una grossa mano in questo senso, soprattutto sul posto di lavoro, dove bisognerà comunque rimboccarsi le maniche. Anche se in questo periodo così complicato non è così facile far quadrare i conti, l’impegno e la caparbietà prima o poi verranno ripagati. Infatti, per chi saprà sfruttare questo periodo, arriveranno grosse soddisfazioni, anche in termini economici.

Marzo si chiuderà in bellezza per questi fortunatissimi segni zodiacali che riceveranno una pioggia di quattrini grazie all’aiuto del Sole

Oltre al Leone, un altro segno zodiacale che verrà baciato dal Sole sarà il Cancro. Infatti, avevamo già anticipato che per questo segno sarebbero arrivate abbondanti ricchezze in queste settimane. Tutto merito, anche qui, del Sole e dell’influenza positiva di Mercurio. Questa situazione idilliaca, però, potrebbe ben presto svanire già dopo la prima settimana del mese di aprile. Infatti, si prospetta una primavera piuttosto incerta, soprattutto dal punto di vista finanziario. Quindi, potrebbe essere utile, in questo momento, raccogliere i frutti dell’ottimo lavoro svolto finora, per mettersi al riparo da eventuali momenti bui.

Infine, marzo si chiuderà in bellezza anche per i nati sotto il segno dei Gemelli. Questo periodo, ancora caratterizzato dal transito di Saturno, Venere e Marte, sarà ancora più positivo dopo l’ingresso del Sole. Anche qui, la situazione lavorativa non subirà scossoni eclatanti e, anzi, potrebbe addirittura svoltare con l’arrivo di nuove entrate economiche. Anche nel rapporto di coppia regneranno l’amore e la stabilità, e per adesso non si intravedono pesanti litigi all’orizzonte.

Lettura consigliata

Aprile partirà a razzo non solo per l’Ariete, ma anche per questi 2 segni zodiacali che saranno travolti dalla fortuna