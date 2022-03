Volersi mantenere in forma è una cosa, decidere di iniziare a farlo è un’altra. Quando ci si trova di fronte a esercizi lunghi e monotoni ci si può scoraggiare, soprattutto se si devono fare da soli a casa. Sarebbe quindi utile cercare anche di divertirsi quando ci si allena, in modo da riuscire ad essere costanti. Un modo per farlo sarebbe scaricare sul proprio smartphone delle apposite applicazioni gratuite per fare ginnastica a casa. Oltre a permettere di creare allenamenti personalizzati, offrono delle video lezioni motivanti e divertenti. In alternativa, si possono scegliere gli esercizi giusti, creando anche un’atmosfera più allegra.

Basta soltanto squat per dimagrire e rassodare le cosce perché sono anche questi i due esercizi facili e divertenti da fare a casa

Sicuramente, se si vogliono rassodare e snellire le cosce, gli squat sono uno degli esercizi più utili. Oltre a quelli classici, per non annoiarsi, si possono provare delle alternative intense, ma efficaci per tonificare e bruciare i grassi. Se anche quelli dopo un po’ ci annoiano, possiamo provare altri esercizi che, se svolti nel modo giusto, possono anche divertire. Parliamo innanzitutto dello step. Se non si ha a disposizione la piattaforma dedicata, si possono benissimo sfruttare delle scale. L’ideale sarebbe iniziare con un po’ di stretching e partire con 15 o 20 minuti di salita per 2 o 3 volte a settimana. La durata e la frequenza dell’esercizio vanno mantenute adeguate al proprio livello di allenamento fisico. Una volta che ci si è abituati, si possono aumentare gradualmente sia il minutaggio sia il numero di allenamenti.

Con questo esercizio è possibile allenarsi a casa, ma anche variare l’ambiente spostandosi all’esterno. Che siano le scale del palazzo o di un parco, l’importante è allenarsi con costanza. Inoltre, ci si può sbizzarrire provando passi diversi, anche incrociati, facendo attenzione a non cadere. Per renderlo più divertente, si può scegliere una playlist da ascoltare mentre ci si allena, in modo da seguire il ritmo della musica.

Gambe più toniche con un semplice allenamento quotidiano senza attrezzi

Basta soltanto squat per dimagrire e rassodare le nostre cosce, è ora di provare un esercizio utile senza attrezzi che sia anche divertente. Stiamo parlando degli affondi, importantissimi per chi vuole snellire le cosce, ma anche tonificare i glutei. Partendo dalle gambe unite, si sposta in avanti una gamba piegando il ginocchio fino a formare un angolo di 90 gradi. Il ginocchio non dovrà superare la punta del piede. La gamba dietro si piegherà a sua volta, portando il ginocchio quasi a sfiorare il pavimento. Poi, spingendo con la gamba davanti, bisognerà tornare alla posizione iniziale. Da qui, la stessa gamba potrà poi spostarsi indietro per un affondo al contrario. Quindi, si dovrà abbassare il ginocchio fino quasi al pavimento, mentre l’altra gamba si pieghera, ma tenendo il piede nello stesso punto.

Si tratta quindi di affondi in avanti e indietro, da ripetere prima con una gamba e poi con l’altra, mantenendo sempre il busto ben dritto. Quando ci si è abituati al movimento, si può passare direttamente dall’affondo in avanti a quello indietro senza tornare alla posizione iniziale. Anche in questo caso, mantenere il ritmo è molto importante, perciò può essere utile farlo con l’aiuto di una musica motivante. Si può terminare l’allenamento con una posizione di yoga specifica per gambe e glutei, ma che aiuterebbe anche il rilassamento e l’equilibrio.