Un legume dalle origini molto antiche, che purtroppo è presente raramente sulle tavole degli italiani. In commercio si trova già cotto o salato, ed è ottimo per la preparazione di piatti della tradizione o come snack spezza fame. Grazie alle sue proprietà altamente proteiche è un perfetto alimento per gli animali. Mentre essiccato e macinato diventa un favoloso concime naturale per fertilizzare le piante del giardino. Infatti, “Molti coltivano la pianta di limoni ma pochi sanno che per farla crescere sana e rigogliosa bisogna utilizzare questo concime naturale”.

Un legume della tradizione contadina

Questo legume, di origine mediorientale, si è diffuso in Italia nei terreni più aridi e poveri, grazie alla capacità di adattarsi facilmente. Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare dei lupini. La varietà coltivata in Italia è quella bianca.

La pianta del lupino è una leguminosa annuale dal fusto eretto e che possiede radici robuste in grado di adattarsi ai terreni più aridi. I fiori sono molto vistosi e i semi (i lupini) sono di colore giallo e di forma tondeggiante.

Una pianta rustica molto resistente sia al caldo torrido che al gelo. Non necessita di particolari cure né di concimazione organica.

Ricordiamo che, i lupini non possono essere mangiati appena raccolti perché contengono degli alcaloidi molto tossici. Dovrebbero essere prima trattati adeguatamente.

Contro colesterolo cattivo e improvvisi attacchi di fame ecco un legume inaspettato dalle innumerevoli virtù

Il lupino è un legume molto semplice ma che possiede delle proprietà nutrizionali molto preziose. Grazie all’elevato contenuto proteico e all’assenza di glutine, questo legume è un ottimo alimento per celiaci e vegetariani. Molti non lo sanno, ma contengono vitamine, sali minerali, acidi grassi omega 3 e omega 6.

Un alimento ricco di fibre che sazia in fretta e quindi adatto per placare gli improvvisi e irrefrenabili attacchi di fame. Ottimo come snack da consumare nel pomeriggio e adatto a chi segue una dieta dimagrante.

Sempre la presenza di fibre aiuta a regolarizzare l’intestino e a combattere la stitichezza.

Grazie alla presenza di steroli vegetali, i lupini aiuterebbero anche a controllare i livelli di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue. Pare che migliorino anche la pressione arteriosa, così da offrire importanti benefici per tutto l’apparato cardiovascolare. Quindi, contro colesterolo cattivo e improvvisi attacchi di fame ecco un legume inaspettato dalle innumerevoli virtù.

Tante proprietà benefiche in un piccolo legume, che spesso viene dimenticato e purtroppo poco richiesto dal mercato.