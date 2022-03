Molti sanno quanto sia importante riuscire ad alimentarsi in modo sano ed equilibrato. Non solo per aiutare il nostro corpo a rimanere in salute, ma anche per restare in forma e non accumulare peso. Per raggiungere questo obiettivo è importante anche praticare una regolare attività fisica. Possiamo iscriverci in palestra, ma anche andare in bicicletta o fare delle lunghe passeggiate nel parco. L’importante è muoversi e non avere una vita sedentaria. Ma per riattivare il metabolismo è anche importante non dimenticarsi di bere. Gli esperti consigliano, per un adulto, di consumare almeno 2 litri di acqua al giorno.

Non dimentichiamo di bere

L’acqua è un elemento fondamentale nella vita umana. Contiene una serie di sostanze come il calcio, il magnesio e il potassio molto utili al nostro organismo. Inoltre, una corretta idratazione eliminerebbe le tossine, purificherebbe l’organismo, aiuterebbe a digerire, e così via. Quindi, come detto, per rimanere in salute dovremmo bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Ma spesso ci dimentichiamo di bere o lo facciamo solo durante i pasti. Per cercare di bere di più e più spesso, ci vengono in aiuto le acque aromatizzate preparate in casa. Ad esempio, possiamo aggiungere qualche goccia di limone o mettere in infusione della frutta e della verdura.

Ecco quale acqua dovremmo bere al mattino per riattivare il metabolismo lento, stimolare la diuresi e saziarci in fretta

Possiamo preparare in casa anche un’acqua molto particolare che aiuterebbe ad accelerare il metabolismo. Ci serviranno solo 3 ingredienti: l’acqua, i semi di chia e il limone.

I semi di chia sono di forma tondeggiante e molto piccoli. Non hanno un sapore ben definito ma sono molto croccanti. Secondo gli esperti, questo alimento promuoverebbe il buon funzionamento del metabolismo e dell’intestino grazie alla presenza delle fibre. Il limone, invece, svolgerebbe un’azione antiossidante. Questo agrume sarebbe ricco di potassio e vitamina C. Ma come si prepara questa particolare acqua?

Ingredienti:

2 cucchiaini di semi di chia;

500 ml di acqua;

1 limone;

1 cucchiaio di miele (facoltativo).

Preparare questa bevanda è molto semplice. Basta mettere in ammollo, per tutta la notte, i semi di chia in 100 ml di acqua. La mattina seguente non temiamo se notiamo una sostanza gelatinosa. Ma aggiungiamo altri 400 ml di acqua. Uniamo il succo di limone e il miele (se gradito).

Ecco quale acqua dovremmo bere al mattino per iniziare la giornata con più vigore.

