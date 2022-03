Finalmente svelato come disattivare le notifiche delle app inutili una volta per tutte risparmiando tempo, batteria e memoria del telefono

Gli smartphone sono dispositivi davvero straordinari che ci facilitano la vita, ci aiutano in moltissime operazioni e ci tengono in contatto con il Mondo. Purtroppo, però, in alcuni casi possono diventare estremamente fastidiosi e rubarci del tempo prezioso. Soprattutto quando suonano e vibrano continuamente per colpa delle notifiche (spesso inutili) delle app che abbiamo installato. Ma niente paura. È stato finalmente svelato come disattivare le notifiche delle app con pochi semplici e veloci passaggi. Passaggi che ci permetteranno anche di salvare batteria e memoria del telefono.

Come selezionare e disattivare le notifiche con Android

Iniziamo dai dispositivi con sistema operativo Android. Pochi lo sanno ma la memoria dello smartphone si può riempire velocemente non solo a causa di alcune app, ma anche per colpa delle notifiche. Fortunatamente nelle ultime versioni di Android ci sono alcune funzioni utilissime per ridurne il numero.

Proviamo a far scorrere il dito sullo schermo dall’alto verso il basso. Si aprirà un menù specifico per le notifiche. Da qui ci basterà selezionare quelle che vogliamo eliminare. Ma non solo. Avremo anche la possibilità di stabilire un livello di priorità delle notifiche all’interno della singola app, decidendo a quali associare vibrazione e suoneria.

Le novità non finiscono qui. Sempre dallo stesso menù dell’app potremo decidere quali notifiche eliminare e quali lasciare attive per ogni app scaricata.

Come disattivare le notifiche con iPhone

Ridurre o selezionare il numero di notifiche è estremamente semplice anche se abbiamo un iPhone. La prima funzione utile si chiama “non disturbare”. Cliccandoci da “Impostazioni” avremo la possibilità di scegliere un arco di tempo in cui disattivare tutte le notifiche e di stabilire quando visualizzarle.

Per selezionare le notifiche da eliminare nelle singole app, proviamo a entrare nel menu “notifiche”. Qui dovremo cliccare sul programma che ci interessa e stabilire se l’app deve inviarci suoni o comparire sulla schermata di blocco. Possiamo anche raggruppare le tipologie di notifiche e decidere quali mantenere e quali eliminare.

Non solo app inutili ma anche i motori di ricerca ci inondano di notizie, intasando spesso la memoria cache e occupando spazio prezioso. Anche in questo caso risolvere il problema è semplicissimo. Apriamo il motore di ricerca, selezioniamo “altro” nella barra degli indirizzi e clicchiamo sulle impostazioni. Da qui potremo semplicemente attivare e disattivare le notifiche.

Recentemente Google ha aggiunto anche un’altra funzionalità molto utile. Quando arrivano notifiche riguardo notizie di attualità sullo schermo e vogliamo ridurne il numero, è sufficiente scorrere verso il basso. Qui troveremo la dicitura “mostra meno notifiche di questo tipo”. Clicchiamoci sopra e il gioco è fatto.

