L’arrivo delle ferie pasquali porta già a ipotizzare un menù per la propria famiglia e una grigliata all’aperto con i propri amici. Queste occasioni, però, sono sempre un dramma per chi non può o non vuole mangiare la carne. Infatti, lungo tutta la Penisola si festeggia la rinascita del Salvatore con dei piatti che spesso non sono propriamente vegetariani. Basta pensare all’abbacchio alla scottadito o ai brasati al Barolo. Oltre alle alternative “green” come ad esempio la torta pasqualina, oggi vogliamo proporre degli altri tipi di proteine animali che risultano più leggeri e più semplici da digerire. Infatti, è possibile portare non solo l’agnello sulle tavole pasquali, ma anche delle alternative che ci renderanno meno pesanti dopo la consueta abbuffata. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Una prima idea con un gusto molto simile a quello dell’agnello

La prima opzione valida è il capretto. Questo, infatti, rispetto all’agnello presenta meno grassi ed è più prelibato. Le due tipologie di carne presentano più o meno le stesse calorie a parità di peso: infatti ci sono all’incirca fra le 103 e le 109 calorie per 100 grammi. Però, per quanto riguarda i lipidi, questi calano nella capra perché l’animale di per sé presenta pochi depositi di grasso. Se ne possono infatti trovare 2,3 grammi contro i 2,5 contenuti all’interno dell’agnello.

Non solo l’agnello sulle tavole pasquali, ecco delle carni alternative con meno grassi e colesterolo che sono preziose per la salute

Se invece si volesse propendere per un altro genere, c’è una carne bovina che ha un gusto tendente al dolciastro che può essere simile all’agnello. Parliamo della carne di bufalo, che invece ha circa 99 calorie, per il peso sopraindicato, per 1,3 grammi di lipidi. Questo genere di alimento è generalmente poco consumato, ma presenta delle proteine di ottima qualità. Secondo l’Humanitas poi presenta anche un elevato contenuto di potassio, minerale che risulta particolarmente utile per la salute del cuore.

Tutte le tipologie elencate di carne però potrebbero purtroppo presentare delle controindicazioni in alcuni casi particolari. Infatti, sono sconsigliate a chi soffre di gotta oppure di calcoli renali. Infatti, alcune contengono le purine. Lo stesso vale per chi soffre di allergie. Per questo prima di consumare o sostituire un alimento è meglio sempre confrontarsi con il proprio medico di base.

