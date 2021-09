Ormai con l’avvento delle penne USB sono diventati un po’ obsoleti purtroppo. Ma in casa è impossibile non avere qualche vecchio CD che abbiamo masterizzato con tanto orgoglio. Le prime compilation preparate appositamente per i nostri amici o per la prima cotta. Ma anche DVD con i nostri film preferiti da poter guardare ogni volta che volevamo. Ora, purtroppo, quei CD si saranno rovinati a forza di ascoltarli e riascoltarli continuamente. Oppure in casa non abbiamo neanche più un lettore adatto.

Quindi ci ritroviamo a fare spazio e cercare di capire cosa farne di questa catasta inutilizzabile. Ma come tanti altri oggetti di uso comune, anche i CD possono avere una seconda vita. Ricicliamoli per creare oggetti davvero originali per la nostra casa. Per esempio possiamo riutilizzare i CD per rivestire un vecchio tavolino con un mosaico. Basterà tagliare i vari CD in piccoli pezzetti e incollarli con della colla vinilica. Oppure usarli per decorare uno splendido specchio.

Ecco qualche idea creativa per riciclare dei vecchi CD e creare oggetti unici

Se non vogliamo perdere tempo a spezzettare i vecchi CD possiamo riutilizzarli così: li useremo come supporto per creare dei ferma tenda stilosi e veramente originali. Ci servirà della stoffa della fantasia che più ci piace, una bacchetta da sushi e dei fiori finti. Disegniamo un cerchio più piccolo al centro del CD per ricavarne un anello delle dimensioni giuste. In questo modo riusciremo ad inserirci la tenda senza troppa fatica. Dopodiché con un taglierino e forbici ritagliamo l’anello facendo attenzione a non farci male.

Usiamo la stoffa scelta per rivestire il nostro anello. Tagliamo anche la stoffa in formato nastro per rivestire al meglio l’anello. Per far aderire bene la stoffa è consigliabile mettere un po’ di colla su tutta la superficie. A questo punto dopo aver lasciato asciugare per almeno una mezz’ora abbiamo la base del ferma tenda. Applichiamo i fiori secchi su uno dei lati e sull’altro incolliamo la nostra bacchetta in verticale. Ed ecco il nostro ferma tenda dal sapore orientale.

Quindi ecco qualche idea creativa per riciclare dei vecchi CD e creare oggetti unici. Possiamo anche ridipingere i CD e creare dei sottobicchieri creativi. Meglio togliere la pellicola sulla parte superiore per un effetto più professionale. Basterà incidere in un punto e poi aiutarsi con del nastro adesivo e con un po’ di pazienza verrà completamente via. Potrebbe sembrare un passaggio non necessario ma farà davvero la differenza.

Approfondimento

Non butteremo più i vecchi CD-ROM dopo aver scoperto questo modo unico e geniale che pochi conoscono per riciclarli