Per chi è figlio degli anni ’80 e degli anni ’90 avere la casa piena di CD e DVD, ormai inutilizzabili, non è proprio una grande novità. Allo stesso modo non è però difficile, con un pizzico di ingegno e fantasia, pensare a dei semplici metodi per riciclare questi oggetti. Nonostante questo, in pochi conoscono questi 3 incredibili trucchi per riciclare vecchi CD e DVD. Allora vediamoli assieme.

Un originale specchio a mosaico

Una tecnica davvero creativa per riutilizzare vecchi CD e DVD è proprio quella di tagliarli e abbinarli ad altri oggetti, come ad esempio uno specchio. Ritagliando questi supporti per formare tanti piccoli pezzettini, dalle forme più diverse, potremo allora utilizzarli per creare dei mosaici decorativi sfavillanti e scintillanti.

Basterà quindi prendere un vecchio specchio, posizionarlo al centro di una tavola di legno e procedere allora a creare intorno il nostro mosaico. Grazie a questo semplice tecnica potremo ottenere uno specchio originale e unico, che sarà l’invidia di tutti i nostri amici.

Una tenda particolare

Potremmo anche utilizzare CD e DVD per creare dei tendaggi luccicanti e dal design alternativo. Il procedimento è davvero molto semplice: basterà prendere i dischi e legarli uno a fianco all’altro così da creare delle lunghe tende da appendere su porte e finestre. Grazie allora a questi pochi e semplici materiali avremo non solo risparmiato, ma anche riciclato oggetti che altrimenti sarebbero finiti nella spazzatura.

Uno stand porta orecchini

Per finire potremo trasformare un vecchio disco in un pratico stand porta orecchini. Per creare questo pratico oggetto avremo bisogno di un disco e di un vecchio porta-CD: uno di quei perni in plastica su cui impilare i dischi e che erano venduti insieme agli stock di nuovi CD.

Utilizzando questo come base del nostro stand, andremo a fare tanti piccoli fori vicino all’estremità del disco per poi incollarlo all’estremità alta del perno. In questo modo potremo appendere gli orecchini nei fori e avremo, quindi, creato un bellissimo espositore grazie alle tecniche di riciclo creativo.

Ecco allora, grazie a questo articolo, non potremo più dire che in pochi conoscono questi 3 incredibili trucchi per riciclare vecchi CD e DVD.

