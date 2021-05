Oggi quasi più nessuno ascolta la musica sui vecchi CD-ROM o carica le immagini per poi condividerli con i propri amici. Con l’avvento dei social e delle chiavette USB, l’uso del CD-ROM è diventato antiquato e poco pratico.

Soprattutto perché ci vuole diverso tempo per trasferire delle foto o delle musiche in un CD-ROM. Quindi l’ovvia conseguenza è che molti li buttano non potendoli usare diversamente.

In realtà però ci sono metodi alternativi per continuare ad usare i nostri CD-ROM. Infatti, non butteremo più i vecchi CD-ROM dopo aver scoperto questo modo unico e geniale che pochi conoscono per riciclarli.

Parliamo del loro riutilizzo per costruire un espositore a levitazione magnetica da usare anche come sopramobile. Il principio di base è quello di sfruttare i campi magnetici.

Il principio della levitazione magnetica e cosa serve

In tale senso è bene tenere presente una cosa importante prima di spiegare come costruire un espositore a levitazione magnetica. Se si osserva il punto di vista fisico la levitazione magnetica riguarda il funzionamento delle cariche elettriche.

Ovvero si deve tenere presente che due cariche di segno opposto si attraggono mentre due di segno uguale si respingono.

Per questa ragione è fondamentale posizionare i magneti che si useranno in questo modo. Ovvero facendo sì che quelli di segno uguale creino il respingimento di cariche provocando quindi la levitazione dell’oggetto.

Cosa serve per creare quindi il nostro espositore? Basteranno due CD-ROM, 9 calamite piccole, una calamita al neodimio (abbastanza comune), una provetta o sostegno che stia al centro dei CD-ROM e una scatoletta di plastica. Ecco i vari passaggi.

I passaggi per costruire un espositore a levitazione magnetica usando i CD-ROM

Prima di tutto bisogna posizionare dentro la scatoletta di plastica la calamita al neodimio e chiuderla. Poi prendiamo la provetta mettendovi all’interno 1 calamita e posizioniamola sopra la scatoletta per creare il sostegno.

Quindi inseriamo uno dei due CD-ROM che fungerà da base per la levitazione. Poi bisognerà prendere l’altro CD–ROM e posizionare le altre otto calamite attorno al cerchio piccolo vicino il foro.

È importante farlo da entrambi i lati del CD-ROM facendo attenzione, come detto, a posizionare i poli. Quelli uguali che guardano verso all’esterno e quelli opposti all’interno in modo da attaccarsi.

Fatto ciò, basterà inserire il CD-ROM, con le calamite, sopra l’altro e il risultato sarà sorprendente.

Avremo un bel sopramobile a levitazione magnetica. Ecco, quindi, che non butteremo più i vecchi CD-ROM dopo aver scoperto questo modo unico e geniale che pochi conoscono per riciclarli.