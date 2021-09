Questo weekend di fine settembre ci sta regalando temperature perfette per una gita fuori porta. E quale occasione migliore di questa per visitare alcuni dei posti più suggestivi d’Italia. Il 25 e il 26 settembre sono previste le Giornate Nazionali dei Castelli. Tra castelli arroccati sugli scogli, immersi nel verde o a pochi metri dalla spiaggia c’è proprio l’imbarazzo della scelta. Un’occasione perfetta per immergersi nel Mondo suggestivo di re e cavalieri.

Posti magici e incantati da visitare questo weekend per le Giornate Nazionali dei Castelli

Dal 1998 l’Istituto Italiano dei Castelli organizza queste giornate di turismo consapevole. Un modo per scoprire paesaggi e luoghi davvero caratteristici. Quest’anno saranno 19 le Regioni interessate dalla manifestazione. Ogni anno vengono scelti castelli e fortificazioni diverse proprio per dare modo a tutti di conoscere posti sempre nuovi.

Da Nord a Sud scopriamo qualcuna delle mete

I vari castelli presenti su tutta la penisola raccontano la nostra storia. Tanti sono i borghi medievali che testimoniano le trasformazioni geopolitiche del nostro Paese. Tra i ben 20.000 siti censiti ecco qualcuno di quelli scelti per questa edizione. Cominciando dal Nord del Paese in Lombardia troviamo ben due siti visitabili per questo fine settimana. Il Castello di Pavia e il Castello Scaligero di Sirmione. Per l’occasione verrà riaperta la darsena di quest’ultimo sul lago di Garda ed è prevista anche una visita virtuale.

Nel Centro Italia troviamo ben quattro siti nella Regione delle Marche e altrettanti itinerari. Tra questi è prevista la visita alla Rocca Malatestiana a Fossombrone. Tra l’altro le visite guidate sono disponibili senza la prenotazione e sono completamente gratuite.

Al Sud tra Basilicata e Calabria

In Basilicata il sito scelto è il Castello di Moliterno che si sviluppa intorno ad una torre longobarda. Il paesino della Basilicata è conosciuto soprattutto per il suo pregiato Canestrato ma offre tante bellezze. Fortificazioni del periodo che si mischiano ad influenze di epoca bizantina e normanna. Un vero gioiellino da visitare gratuitamente ma con prenotazione. Mentre in Calabria in provincia di Reggio Calabria ecco la Cittadella Fortificata a Roccella Jonica. Questa cittadella affacciata sul mare conserva i resti dell’antico centro abitato. Visitare questo luogo ci catapulterà direttamente nell’epoca normanna.

Ecco sono questi i posti magici e incantati da visitare questo weekend per le Giornate Nazionali dei Castelli. Per gli appassionati di epoca medievale è un’occasione da non perdere. Per avere informazioni sul programma completo e su tutti i Castelli previsti da questa edizione basta consultare il sito. Visitando la pagina Web dell’Istituto Italiano Castelli.

