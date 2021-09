Negli ultimi cinque anni le azioni Recordati hanno avuto una performance eccezionale battendo sia il settore di riferimento che il mercato italiano. La corsa al rialzo, però, potrebbe essere finita. Infatti, settimana prossima le azioni Recordati potrebbero partire per un rialzo del 100%.

Il via libera per questo scenario si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale superiore a 54,80 euro. In questo caso, infatti, si validerebbe lo scenario rialzista che ha come I obiettivo di prezzo area 65,60 euro. Prima ancora, però, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 51,42 euro. Nel caso di rottura del I obiettivo di prezzo gli obiettivi successivi si trovano in area 83 euro (II obiettivo di prezzo) e 100,34 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, l’assalto all’area di resistenza 51,42/54,8 euro dovesse fallire, le quotazioni di Recordati proseguirebbero al ribasso verso gli obiettivi indicati. In particolare, la massima estensione ribassista si trova in area 38,44 euro.

Le prossime settimane, quindi, saranno particolarmente importanti per capire da che parte si muoveranno le quotazioni.

Dal punto di vista della valutazione la società Recordati, qualunque sia l’indicatore utilizzato, risulta essere leggermente sopravvalutata sia rispetto al settore di riferimento che al mercato italiano. Ad esempio, in termini di multipli degli utili, il gruppo è tra quelli relativamente ben valutati dal mercato. Per cui non c’è molto spazio per ulteriori salite delle quotazioni. Inoltre, sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Anche gli analisti sono molto prudenti. Il consenso medio, infatti, è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 5% circa con le attuali quotazioni.

Settimana prossima le azioni Recordati potrebbero partire per un rialzo del 100%: le indicazioni dell’analisi grafica

Recordati (MIL:REC) ha chiuso la seduta del 24 settembre a quota 50,86 euro in ribasso dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

