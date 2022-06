Per avere cura della pelle del viso occorre detergerla tutti i giorni al mattino e alla sera, con acqua e un detergente idoneo al proprio incarnato. È un’operazione importante da eseguire tutti i giorni per eliminare il trucco, il grasso, i punti neri e tenere a bada i brufoli. Molti, però, sottovalutano un elemento che potrebbe sembrare irrilevante e cioè la temperatura giusta dell’acqua.

Infatti, potrebbe capitare di ritrovarsi con la pelle del viso disidratata, secca e screpolata, nonostante la detergiamo tutti i giorni con i prodotti giusti. Ci si preoccupa maggiormente di utilizzare formule e prodotti migliori, se adoperare la schiuma o l’olio, l’acqua micellare, la vitamina C, l’acido salicilico o altro. Il segreto potrebbe nascondersi anche nella temperatura dell’acqua, che deve essere tenuta rigorosamente bassa per evitare spiacevoli inconvenienti. L’utilizzo dell’acqua tiepida è il modo migliore per detergere la pelle del viso, soprattutto per coloro che soffrono di pelle secca o acneica.

Ecco qual è la temperatura giusta dell’acqua per detergere e risciacquare il viso correttamente

Se utilizziamo l’acqua calda per detergere il viso è arrivato il momento di cambiare abitudine. Questa, anche se per effetto del calore dilata i pori, non pulirà affatto la pelle in profondità, ma otterremo solo un eccesso di sebo. Questa condizione è negativa soprattutto per chi ha già la pelle grassa. Ma non è finita, perché l’acqua calda dilata i vasi sanguigni e ciò non è opportuno per chi soffre di couperose. Alcuni preferiscono lavare il viso con l’acqua fredda.

Lavare il viso con acqua fredda chiude i pori ed aumenta il flusso sanguigno. L’aumento del flusso sanguigno dona alla pelle maggiore lucentezza, una maggiore protezione dai radicali liberi e un aspetto più sano. Ma ci sono comunque degli inconvenienti, perché l’acqua fredda, restringendo i pori, fa sì che i batteri e i detriti rimangano intrappolati all’interno. Per questi motivi, ecco qual è la temperatura giusta dell’acqua per detergere il viso. Il modo migliore è l’utilizzo dell’acqua tiepida.

Gli esperti consigliano di lavare prima il viso con l’acqua tiepida, per eliminare il trucco e tutte le impurità, e concludere con un risciacquo con acqua fredda per restringere i pori e favorire la circolazione sanguigna. Molto semplice ma efficace.

