In questa stagione le nostre tavole sono piene di insalate di riso e paste fredde. Queste ricette vanno per la maggiore, perché sono la via migliore per sopportare queste giornate tremendamente calde.

Normalmente, quando prepariamo il riso, ci concentriamo sulla scelta degli ingredienti, dando meno importanza al riso. Molti di noi, infatti, usano sempre lo stesso, senza soffermarsi troppo su caratteristiche o proprietà nutrizionali. Se solo, invece, ci concedessimo qualche secondo in più per informarci sulle varietà di riso disponibili, ci renderemmo conto che non tutte sono uguali. Esiste, infatti, una tipologia di riso che vanterebbe un indice glicemico inferiore e che sarebbe adatto, quindi, per preparare piatti decisamente salutari.

Oltretutto, questa varietà sarebbe ottima da cucinare, grazie al suo profumo delicato e ad una croccantezza dei chicchi davvero irresistibile.

Sarebbe proprio questa la miglior varietà di riso da cucinare perché avrebbe un minore indice glicemico e tante fibre

Esistono tante tipologie di riso, da quello Arborio, al Carnaroli, al Roma e tante altre ancora. Il riso Basmati, però, è il protagonista del nostro articolo di oggi. Questa varietà di riso è caratterizzata dalla forma allungata dei suoi chicchi, resi particolarmente riconoscibili da 2 note distintive.

I chicchi di questo riso, infatti, sono particolarmente profumati, e infatti sono perfetti per valorizzare le ricette. Inoltre, mantengono molto bene la cottura, per cui rimangono fragranti anche quando arrivano nel nostro piatto.

Come descritto dal sito di Humanitas, il riso Basmati avrebbe tante altre note positive. In particolare, avrebbe un indice glicemico minore rispetto ad altre varietà di riso. É per questo motivo, quindi, sarebbe un’ottima scelta in cucina, per preparare tantissime ricette saporite e infinitamente profumate. Per tutti questi motivi, quindi, sarebbe proprio questa la miglior varietà di riso per i nostri piatti estivi.

Potremmo utilizzarlo, ad esempio, per farcire delle buonissime zucchine ripiene, con pochi grassi e ottime anche a dieta.

La ricetta per sorprendere i nostri ospiti

Per evitare di preparare l’insalata di riso coi soliti ingredienti, oggi vedremo come cucinare una ricetta molto originale, che ricorda il mare. Cucineremo, infatti, il riso Basmati freddo con scampi e asparagi.

Per prepararlo, basterà semplicemente far cuocere gli scampi in padella, con un filo d’olio e del vino. Dopodiché, si dovranno pulire gli asparagi, ottima verdura di stagione, tagliandoli a tocchetti di 1 cm. Metteremo anche questi a cuocere in padella con olio e sale, a coperchio chiuso, finché non saranno cotti quasi del tutto.

A parte, cuoceremo il risotto, e, quando sarà freddo, lo uniremo ai nostri ingredienti. Condiremo tutto con dell’olio a crudo, e mescoleremo. Il nostro primo piatto fresco sarà così pronto da gustare.

Lettura consigliata

Vale oro per la nostra salute questo frutto estivo succoso che aiuterebbe a mantenersi in forma e ad abbassare i valori alti