Pozioni, elisir d’amore o semplici reazioni chimiche. A volte, nel mettere 2 sostanze insieme, la reazione ci lascia senza parole. Chi non ha provato a aggiungere del bicarbonato alla Coca-Cola? Senza contare che tutti conosciamo le eccezionali capacità pulenti del binomio limone e bicarbonato o aceto bianco. Ne abbiamo parlato nell’articolo Eliminare in un batter d’occhio lo sporco di grasso dalle superfici con un metodo super efficace e veloce.

A proposito di grasso e sporco, tutti sappiamo quanto sia difficile liberarsene. Dopo aver cucinato con i fornelli o col forno restano sempre incrostazioni di cibo. Specialmente grasso, unto, sughi, hanno bisogno di prodotti efficaci e pensati appositamente per la pulizia profonda.

Basta trascurarlo per qualche ora che lo sporco si indurisce e tutto si complica. Ecco perchè tutti stanno mettendo nel forno lievito e succo di limone e il risultato è sorprendente. Infatti ci sono trucchi che semplificano la pulizia della cucina dallo sporco più ostinato.

Eccone uno da provare immediatamente: saremo talmente sorpresi da ciò che accade da non abbandonarlo più. Di cosa stiamo parlando? Continuiamo nella lettura dell’articolo e lo scopriremo.

Ecco perchè tutti stanno mettendo nel forno lievito e succo di limone e il risultato è sorprendente

Molte famiglie italiane amano utilizzare il forno per le loro preparazioni. È un elettrodomestico che permette una cottura veloce, che dona sapore ai cibi. Purtroppo, però, ha una pecca. Il forno è molto difficile da pulire bene.

Ma soprattutto la pulizia porta via tantissimo tempo. Ma ecco un trucco che ci sconvolgerà e ci cambierà la vita. La prima cosa da fare è prendere un limone e una bustina di lievito per dolci. Adesso prendiamo anche 1 cucchiaio di olio e 1 bicchiere di aceto. In una ciotolina mescoliamo tutti gli ingredienti. Vedremo comparire una schiuma soffice nella quale dobbiamo immergere una spugnetta per pulire.

Dopo aver prelevato una parte del composto con la spugnetta, passiamola su tutto l’interno del forno. Strofiniamo ogni parte, poi accendiamo il forno al minimo e dopo qualche minuto spegniamolo. Quindi, facendo molta attenzione, sciacquiamo tutto con un panno pulito leggermente umido. Il forno splenderà come non abbiamo mai visto. Ogni traccia di unto, sporco incrostato, formaggio bruciato, scomparirà senza fatica.

La stessa soluzione si può utilizzare per i fornelli. Seguendo esattamente la stessa prassi, questi risplenderanno come nuovi. E se vogliamo far risplendere anche le nostre padelle più rovinate, proviamo questo trucco sensazionale.