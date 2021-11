Arriva l’inverno e le montagne si ricoprono di bianco. Nelle ultime settimane abbiamo visto un abbassamento delle temperature. Le prime nevi fanno presagire una splendida stagione per gli sport invernali. Ma la montagna non è fatta solo per chi ama sciare.

Passeggiate alla scoperta dei rifugi, cibo straordinario, relax, bagni caldi e saune. Insomma, in montagna ci sono attività per tutti i gusti. Tuttavia, spesso i costi di alberghi, skypass e pasti è davvero alto. Ecco perché molte persone scelgono di non fare la settimana bianca.

Eppure, esistono dei luoghi che hanno deciso una politica turistica diversa, quella dei prezzi bassi per dare l’opportunità a chiunque di godersi qualche giorno in montagna. In particolare, sono meravigliose queste 5 località sciistiche che si rivelano le più economiche d’Italia per divertirsi in tutto relax. Dopo aver scelto la propria favorita, il consiglio è di prenotare il prima possibile.

In Trentino piste stupende a prezzi modici

La prima località di cui parliamo è Folgaria. Stupenda in estate per i suoi panoramici trekking, in inverno si colora di bianco. Con 74 km di piste, è una meta ambita dagli appassionati di sport invernali, ma anche da buongustai che non vedono l’ora di assaggiare le specialità trentine. Qualcuno può anche tentare l’occasione di mungere una mucca in una delle fattorie site nelle 7 frazioni di Folgaria. Lo skypass si aggira intorno ai 42 euro, mentre il pernottamento sui 47 euro a notte.

Spostandoci, restando sempre in Trentino- Alto Adige, ancora da scoprire c’è la Val di Fiemme. Una delle principali valli dolomitiche, offre un complesso sciistico tra i più belli d’Italia. 112 km di piste da girare con skypass da 50 euro al giorno e 28 euro il pernottamento.

Ancora in provincia di Trento troviamo Pinzolo. Sito nell’Alta Rendena, ha 32 km di piste e lo skypass costa solo 40 euro. Gli alloggi sono i meno cari d’Italia. Da non perdere le sue cascate e il panorama straordinario.

Tra Trentino e Lombardia, c’è una località invernale meno conosciuta delle altre. Nelle Alpi Retiche si staglia il Passo del Tonale con 100 km di piste. La più famosa è la Nera Paradiso, con 700m di dislivello assicura adrenalina allo stato puro. Al Passo del Tonale lo skypass ha un costo di 45 euro e soggiornare si aggira intorno alla stessa cifra.

Per terminare la Via Lattea, la meta più conveniente per il costo dello skypass. Su 400km di piste, comprende località famose come Sestriere, Pragelato e Cesana. Un luogo dalle valli incantate e il cibo genuino.

