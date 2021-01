Col tempo pentole e padelle sono soggette a usura. Il materiale di fabbricazione è sicuramente importante, ma anche l’utilizzo che se ne fa. Purtroppo poco si può fare contro graffi, cibo bruciato (capita a tutti di bruciare lo spezzatino) o urti, se non cercare di evitarli. Ma quando una padella è compromessa si rischia la salute. Una padella graffiata, nella preparazione del cibo rilascia sostanze sicuramente poco benefiche per il corpo umano. Questo accade con qualsiasi tipo di materiale, che sia ceramica, acciaio o ferro.

Inoltre, è possibile che anche il sapore dei cibi si alteri.

In questi casi si hanno due possibilità: la prima è gettare nella pattumiera la padella rovinata. La seconda è darle un’altra chance facendola tornare magicamente come nunova. Se non si conosce il trucco della patata per far tornare come nuove le padelle antiaderenti rovinate, è ora di scoprire di cosa si tratta.

Stoviglie come nuove in pochi minuti

Il sale è spesso utilizzato come rimedio allo sporco più intenso. Addirittura la sua azione può superare quella di prodotti chimici specializzati. Il sale è ben conosciuto da chi si occupa della pulizia di casa anche come disinfettante e disincrostante.

Nel caso delle padelle dai fondi rovinati, insieme al sale si userà una patata. Due ingredienti poveri e molto economici faranno risparmiare sull’acquisto di una padella nuova. La patata insieme al sale eliminerà il bruciato e il grasso ma senza rovinare la superficie.

Il trucco della patata per far tornare come nuove le padelle antiaderenti rovinate

Gli ingredienti di questa operazione che pare incredibile sono solo tre:

1 patata grossa;

1 cucchiaio di sale grosso;

olio di oliva q.b.

Una volta riuniti tutti gli ingredienti ecco cosa fare. Si comincia col prendere la padella rovinata e asciugarla con della carta da cucina. In seguito versare il sale (si può mettere anche poco più di un cucchiaio). Prendere la patata e, dopo averla tagliata a metà, cominciare a strofinarla sulla padella. Il movimento deve essere circolare e prendere ogni angolo della padella.

Ora la padella può essere sciacquata e asciugata di nuovo. L’olio servirà alla fine per ungere la superfice e creare una patina protettiva. Lasciare l’olio per qualche ora e rimuoverlo senza sapone.

Ed ecco che le padelle rovinate torneranno come nuove!