Le temperature in netto rialzo già da qualche giorno ci permettono di godere pienamente del nostro spazio esterno. Avere un giardino o un terrazzo, anche di piccole dimensioni, rappresenta una grande fortuna. Abbiamo la possibilità di accogliere parenti e amici, organizzare delle feste o passare qualche ora in totale relax.

È importante quindi prendersi cura di questo spazio, proprio come se fosse una delle parti interne della casa. Eliminare le foglie secche, pulire per bene le sedie e gli arredamenti in plastica ingialliti, eliminare il muschio antiestetico e pericoloso. Queste sono solo alcune delle operazioni fondamentali da svolgere.

Per decorare il pergolato e creare delle zone d’ombra, coltiviamo queste piante stracolme di fiori invece della solita vite americana

Non dimentichiamo la cura delle piante, che sono dei complementi di arredo perfetti per rendere il giardino bello e accogliente. Possiamo coltivare tantissimi piccoli arbusti. Dobbiamo solo scegliere i più adatti al clima e al terreno del nostro giardino.

Ci sono, poi, delle piante molto particolari che hanno la capacità di arrampicarsi sui pergolati, contribuendo a creare delle magnifiche zone di ombra e delle aree relax da sfruttare in estate. Queste strutture possono essere posizionate in ogni punto del giardino e hanno una funzione sia pratica che decorativa.

Sono tante le rampicanti che si possono coltivare in estate. Non solo la classica vite americana, ma per decorare il pergolato possiamo utilizzare anche il plumbago auriculata e il solanum jasminoides.

Due rampicanti dai fiori meravigliosi

Il plumbago auriculata è una rampicante originaria dell’Africa e dell’Europa meridionale. Si presenta con dei fiori di colore azzurro a forma di trombetta. Fioriscono in tarda primavera e fino ai primi freddi. È un arbusto sempreverde che possiede steli lunghi e sottili. Parliamo di una pianta rustica ma che teme molto i freddi invernali. Predilige delle posizioni estremamente luminose e necessita di innaffiature regolari soprattutto in piena estate.

Il terreno più adatto per coltivare il plumbago auriculata è quello sciolto, ben drenato e leggermente acido. Dedichiamo molta cura all’operazione di potatura della pianta, non solo perché permette di contenere la sua crescita ma anche perché la rende più forte.

La seconda pianta che vogliamo proporre è il solanum jasminoides. Una rampicante sempreverde originaria dell’America meridionale. Il suo fogliame si caratterizza per la forma lanceolata e per il colore verde molto lucido. I fiori, sono bianchi e a forma di stella, sbocciano in primavera e fino ai primi freddi invernali. I rami della pianta sono molto sottili ma possono raggiungere delle altezza davvero notevoli. Proprio come il plumbago auriculata, anche questa rampicante ama i luoghi soleggiati e teme il gelo.

Per crescere rigogliosa, la pianta ha bisogno di un terreno ricco di sostanze organiche e di innaffiature abbondanti nel periodo caldo. Facciamo molta attenzione, però, perché il solanum jasminoides teme gli afidi e il ragnetto rosso.

Lettura consigliata

Per evitare vicini impiccioni e tutelare la privacy in giardino e terrazzo, utilizziamo questo metodo economico oltre a separé e pannelli