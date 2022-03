Tirare giù le tende, se nel frattempo non ci hanno pensato bambini e cuccioli di casa, è sempre una delle pulizie primaverili più gettonate. Un tempo le tende rimanevano appese per mesi interi, prima del tradizionale lavaggio di fine inverno. Altre epoche, in cui strutture e tessuti non avevano le comodità e le modernità di oggi. Adesso, tra prodotti naturali e specifici, esistono un sacco di igienizzanti e antipolvere da spruzzare direttamente sulle tende senza rimuoverle nel pieno della stagione. Ma con l’arrivo del bel tempo e la possibilità di asciugare all’esterno, con l’arietta ventilata e fresca, le tende diventano protagoniste della pulizia di casa.

Assieme ai “vicini”, cioè i vetri. Ma non dimentichiamo delle superfici davvero particolari che sono delle naturali basi perfette per ospitare qualsiasi tipo di microbo e acaro. Come tali vanno trattate bene per evitare di starnutire per le prossime settimane. Non solo vetri e tende ma attenzione anche a queste altre superfici.

C’era una volta il fascino orientale del tappeto

Negli anni ‘70 e ’80 non c’era praticamente casa italiana che non ospitasse almeno un tappeto. Solitamente, quelli della sala e dell’ingresso erano anche di dimensioni notevoli. Poi, come tutte le mode, è un po’ passata e nelle case moderne, quelle dei più giovani, esiste la loro versione più ridotta e colorata. Al passo coi tempi, le case più moderne, infatti difficilmente utilizzano i tradizionali tappeti persiani. Più facile trovare quelli in tessuto, in materiali sintetici, dotati di colori sgargianti e più alla moda. Resta comunque il pensiero di doverli pulire e igienizzare. Soprattutto se in casa ci sono animali e bambini.

Non solo vetri e tende ma attenzione a questa pulizia primaverile di casa che eviterebbe di spargere in casa acari e batteri pericolosi

Logicamente la pulizia del tappeto dipende tanto dalle sue dimensioni. Per un tappeto non gigantesco e che si presti a essere spostato, possiamo utilizzare un vecchio rimedio sempre efficace della nonna:

un paio di bicchieri di aceto di vino bianco;

3/4 cucchiai di bicarbonato;

1 litro abbondante d’acqua.

Mescolando per bene e inserendo il tutto in un dosatore con spruzzino per poi dedicarsi alla pulizia magari sul terrazzo di casa. Attenzione a non lasciare che il tappeto si asciughi direttamente al sole che potrebbe scolorirlo.

Quindi attenzione a questa pulizia primaverile se poi vogliamo igienizzare il famoso persiano. Allora, copriamolo per intero di bicarbonato, angoli compresi. Lasciamo agire per qualche minuto, per poi passare delicatamente con una spazzola a sete morbide. Il bicarbonato penetrerà nel tessuto, senza fare danni e igienizzando in maniera naturale.

