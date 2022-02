Un problema che molti di noi incontrano quando devono affrontare le pulizie domestiche è lo sporco tra le piastrelle nel bagno e in cucina.

In effetti, questa zona è una delle più sporche della casa, ma non solo. È anche molto difficile da igienizzare a fondo, perché i germi tendono a proliferare grazie all’umidità del bagno e della cucina.

Per quanto puliamo, la muffa e lo sporco tendono a formarsi di continuo. Oggi vogliamo proporre una routine pensata apposta per mantenere pulita e linda questa zona della casa. Le fughe del pavimento torneranno bianche come nuove con questi semplici trucchi a costo minimo.

Fondamentale pulire con frequenza

Se vogliamo affrontare le incrostazioni nello spazio tra le piastrelle, possiamo iniziare spruzzando della candeggina nelle fughe. Ora lasceremo “riposare” per una notte, in modo che l’acido intacchi lo sporco e uccida i germi.

Per aiutarci a versare la candeggina possiamo usare uno spray oppure un dosatore di precisione. La mattina seguente possiamo passare con una spugnetta e una paglietta in alluminio per togliere lo sporco più ostinato.

A questo punto possiamo pulire con il nostro detergente per sanitari preferito e strofinare con una semplice spugnetta.

Se necessario, possiamo ripetere più volte, in modo da insaponare e rimuovere non solo muffe e funghi, ma anche le incrostazioni di calcare.

Tra un’insaponatura e un’altra possiamo lasciare passare del tempo, in modo che lo sporco venga intaccato a fondo e non soltanto in superficie.

Le fughe del pavimento torneranno bianche come nuove con questa semplicissima routine di pulizia

A questo punto possiamo procedere al risciacquo, ma è proprio ora che si gioca la partita più importante contro lo sporco. Dopo aver rimosso ogni residuo di sapone, possiamo effettuare uno sciacquo con dell’acqua distillata portata ad ebollizione.

In questo modo l’ultimo sciacquo sarò fatto con un liquido privo di minerali e di calcare. L’alta temperatura aiuta a igienizzare a fondo. Possiamo semplicemente versare l’acqua per un ultimo sciacquo e ammirare il nostro lavoro impeccabile.

A questo punto è ancora più importante seguire un ultimo fondamentale passaggio. Per terminare in modo perfetto dovremo asciugare le superfici per ritardare la formazione di muffe e incrostazioni.

Se noi asciugheremo, le muffe e i funghi non avranno di che nutrirsi e le piastrelle rimarranno più pulite più a lungo.

Approfondimento

Se le fughe sono annerite, ecco in che modo farle tornare davvero come nuove.