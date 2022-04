Stirare non è certamente una delle attività preferite dalla maggior parte degli italiani. Ma la soddisfazione di avere lenzuola, asciugamani, camicie e abiti sempre in ordine ci spinge a fare questo sacrificio e accendere il ferro da stiro anche quando preferiremmo rilassarci sul divano. Ma molti non sanno che c’è un modo per rendere l’attività di stiraggio ancora più soddisfacente. Oltre a dare un aspetto migliore ai nostri capi, infatti, possiamo approfittare di questa attività per renderli ancora più profumati. Basta mettere in atto un vecchio trucco della nonna che negli ultimi tempi è tornato ad essere popolare. Vediamo di che cosa si tratta.

Qualche goccia di acqua di rose profuma i vestiti e tutto l’ambiente

Il trucchetto è semplicissimo: basta aggiungere qualche goccia di acqua di rose all’acqua distillata che usiamo solitamente per il ferro da stiro. In questo modo, quando schiacceremo il pulsante per creare del vapore mentre stiriamo i capi, anche l’acqua di rose verrà vaporizzata e andrà a profumare i panni. È particolarmente efficace per stirare i colletti delle camicie. E inoltre, profumerà tutto l’ambiente in cui stiamo stirando. Due piccioni con una fava. Ma vediamo come possiamo usare questo trucchetto in sicurezza e quali sono le dosi corrette.

Basta aggiungerne qualche goccia all’acqua del ferro da stiro per avere vestiti e lenzuola fragranti e profumatissimi, provare per credere

Attenzione a scegliere un’acqua di rose il più naturale possibile, senza alcun ingrediente superfluo che a lungo andare potrebbe creare delle incrostazioni all’interno del ferro da stiro. Non esageriamo con le quantità, basterà all’incirca un tappo di acqua di rose per due bicchieri di acqua distillata. Sconsigliato invece utilizzare dei prodotti che lasciano residui come profumi, detersivi o ammorbidenti. Ma se utilizziamo questo trucchetto dobbiamo ricordarci di pulire spesso il ferro da stiro.

Puliamo regolarmente la piastra per evitare che si formi una patina unta

Quindi, di acqua di rose, basta aggiungerne qualche goccia al ferro da stiro per profumare i nostri capi. Ma dobbiamo anche ricordarci di pulire regolarmente e con attenzione la piastra del ferro per evitare che si formino delle incrostazioni. Se non rimosse, queste incrostazioni possono compromettere la funzionalità dell’apparecchio e addirittura provocare delle macchie sui capi. Un perfetto rimedio casalingo per pulire la piastra del ferro da stiro è di preparare un bicchiere di aceto caldo con dentro un cucchiaio di sale e usare la mistura per strofinare la piastra con una spugna discretamente ruvida.

