Non tutti i periodi sono uguali e la nostra routine oscilla tra momenti sereni ed altri un po’ turbolenti. Fa parte della normalità e non dobbiamo lasciarci intimorire se ogni tanto qualcosa non va come avremmo sperato.

Le ragioni possono essere tante, familiari o lavorative, ma anche strettamente personali oppure apparentemente immotivate. Ebbene sì, capita anche di sentirsi giù di tono e fisicamente spossati anche senza un motivo ben preciso.

Questi due anni di pandemia e le problematiche che ne conseguono hanno causato un generale stato di tensione da cui stiamo pian piano uscendo. Nervosismo, irritabilità e stress generale sono all’ordine del giorno in una società sempre di corsa come la nostra, ma dobbiamo trovare il modo di gestirli. Possiamo parlare con un amico fidato, praticare un po’ di attività fisica e perché no, magari fare meditazione. Sono davvero tante le strategie per gestire lo stress e uno resta tra i migliori e più tradizionali di sempre: leggere.

Immergersi nelle pagine di un bel libro potrebbe distoglierci dai brutti pensieri e permettere di calarci temporaneamente in un’altra dimensione. Per andare incontro ai Lettori più intransigenti e bisognosi di un pizzico di calma interiore, abbiamo selezionato 3 bellissimi libri. Scopriamoli subito.

Si leggono tutto d’un fiato questi 3 libri ideali per allontanare lo stress e ritrovare finalmente la serenità

Iniziamo con uno scrittore giapponese, Haruki Murakami e la sua opera L’arte di correre. Un saggio incentrato sull’importanza della corsa come valvola di sfogo, ma il cui significato è ben più profondo. Non solo correre, ma svolgere una qualsiasi attività che riesca a liberarci dagli influssi negativi delle nostre giornate riesce a trasmetterci un senso di pace. E lo sport, si sa, è uno dei migliori modi per sfogare lo stress.

Andiamo al secondo libro, un classico di Paulo Cohelo, L’Alchimista. Un giovane alla ricerca di un tesoro nascosto si ritrova ad intraprendere un viaggio che gli cambierà la vita. Un incontro con un saggio, poi, sarà per lui catartico e rappresenterà il migliore insegnamento mai ricevuto.

Passiamo al terzo ed ultimo libro della nostra selezione, Meglio essere felici del sociologo e filosofo Bauman. Un saggio diverso dagli altri due, dai tratti didattici e dallo sfondo riflessivo. Un’analisi dei sentimenti più profondi attraverso i pensieri di importanti nei settori psicologico, politologico e sociale.

Si leggono tutto d’un fiato questi libri così diversi l’uno dall’altro ma così simili nei sentimenti e nei precetti più profondi per ciascuno di noi.

