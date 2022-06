Quando fa molto caldo le temperature ci sembrano insopportabili in qualsiasi angolo della casa. Per questo tendiamo spesso a recarci in cucina, per aprire il frigo e bere il prima possibile dell’acqua dissetante. Mettiamo la bottiglia in frigorifero per poter gustare dell’acqua fresca e non calda, come quella fuori dall’elettrodomestico. La bevanda, però, potrebbe diventare troppo fredda e, in alcuni casi, ghiacciata. Certo, a noi potrebbe sembrare invitante e potremmo vederla come l’unica soluzione alla sete e il solo sollievo dal caldo. Ma bere acqua a temperature troppo fredde potrebbe rivelarsi un pericolo insidioso.

Ecco perché non si dovrebbe bere acqua ghiacciata a stomaco pieno o dopo i pasti e quando fa caldo

Bere acqua ghiacciata a stomaco pieno, ma anche dopo i pasti, sarebbe sempre sconsigliabile. Ciò può rivelarsi un pericolo, soprattutto quando l’organismo potrebbe trovarsi nella fase digestiva. Il processo digestivo prevederebbe un determinato afflusso di sangue nello stomaco. E anche nell’intestino. Si tratterebbe di una fase piuttosto delicata. E un bicchiere di acqua ghiacciata nello stomaco, proprio nel mezzo di questo processo, potrebbe causare gravi pericoli. Questo perché attiverebbe una vasocostrizione che potrebbe alterare le capacità digestive dell’intestino e dello stomaco. Il risultato darebbe origine a uno shock termico, che potrebbe far insorgere una congestione, anche con collasso e perdita di coscienza.

Come dissetarsi senza correre rischi

Ecco perché non si dovrebbe bere acqua ghiacciata. Durante i pasti, ma anche dopo questi. Per non correre rischi, potremo dissetarci e trovare sollievo dal caldo seguendo alcune accortezze. Non siamo obbligati a lasciare le bottiglie fuori dal frigo e a berle calde e fastidiose. Basta toglierle dal frigo e aspettare almeno 15 minuti prima di berle. Possiamo poi provare un espediente molto utile a togliere la sete e rinfrescare dalla calura estiva.

Ossia, possiamo aromatizzare la nostra acqua con frutta e verdura fresca e di stagione. Possiamo ad esempio riempire una caraffa di acqua naturale e mettervi a bagno fette di cetriolo. Oppure inserire nell’acqua fette di limone o di fragole. Si potrebbe tenere l’acqua aromatizzata in una borsa termica e avere così sempre a portata di mano una bevanda fresca e dissetante. E che non farebbe correre rischi alla salute.

