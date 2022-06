Ci rendiamo conto di essere in estate quando in tavola arrivano a fine pasto delle belle fette di anguria fresca e dolcissima. Succosa e nutriente, questa prelibatezza non solo ci rinfresca e idrata, ma ci fa sentire proiettati in una spiaggia tropicale in riva al mare.

Per riconoscere un cocomero maturo e buono bisognerebbe ispezionare la buccia, che dovrà essere dura e senza ammaccature. Il colore della superfice dovrebbe essere tendente al verde scuro e opaco, mentre la zona d’appoggio avrà un colore più chiaro, ma non troppo.

Oggi il primo produttore de frutto del Cocos nucifera sembra essere la Cina, ma è largamente diffuso in tutto il Mondo.

Tanti la mangiano perché fonte di potassio e vitamina C, eppure con l’anguria possiamo fare anche queste 2 maschere idratanti estive

Il cocomero è incredibilmente ricco di acqua, per questo è decisamente dissetante, circa 100 gr di frutto contengono più di 95 gr di acqua. È ipocalorico, contiene vitamina C, A, flavonoidi, carotenoidi, niacina, potassio, fosforo, calcio e ferro. Grazie a questi nutrienti sembrerebbe avere virtù benefiche che favorirebbero la salute dell’apparato cardiovascolare e delle ossa. Avrebbe proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, utili anche a contrastare i radicali liberi, nemici della pelle. Anche per questo motivo potrebbe essere uno snack estivo adatto a non generare troppi sensi di colpa, a idratare la pelle, donando sali minerali e vitamine persi.

Solitamente, lo assaporiamo al naturale a morsi direttamente dalla buccia oppure con coltello e forchetta a pezzetti. Ma è buonissimo anche in altre “salse”, sotto forma di frullato, dolce, a spiedino insieme alla feta, persino come condimento della pizza.

È quindi risaputo che tanti lo mangiano perché fonte di potassio e vitamina C, ma il cocomero potrebbe rappresentare l’ingrediente perfetto per idratare la nostra pelle.

Ricette fai da te di bellezza

Chi l’avrebbe mai detto, ma possiamo utilizzare gli scarti dell’anguria, o i pezzi avanzati, per dare vita a 2 maschere semplici e naturali, che potrebbero rigenerare la nostra pelle.

Quindi, realizziamo un impacco con la polpa di una fetta d’anguria, un cucchiaio di latte di mandorle, 2 cucchiai di yogurt bianco. Frulliamo tutti gli ingredienti fino a ottenere una crema liscia e fluida, senza grumi. Spalmiamola nei punti più secchi del corpo e lasciamo agire per 20 minuti prima di risciacquare.

Con il cocomero è possibile anche dare vita ad uno scrub fatto in casa completamente naturale ed efficace. Basterà frullare per pochi secondi 300 gr di polpa, 2 cucchiai di zucchero semolato e un cucchiaio di olio di cocco. Quindi, stendiamo su gambe e braccia ed esfoliamole sotto la doccia eseguendo dei massaggi circolari, poi laviamoci normalmente.

