La mission dell’estate è sfoggiare un fisico proporzionato, in salute e meglio ancora tonico e scolpito. Sarebbe un sogno ad occhi aperti arrivare a questi risultati senza il minimo sforzo e mangiando tutto ciò che ci fa gola. Ma la realtà è ben diversa, non possiamo di certo avere un corpo da copertina se ci ostiniamo a commettere sempre gli stessi errori. Bisognerebbe fare dei compromessi a tavola, seguire un’alimentazione equilibrata o adatta a chi deve perdere peso, senza fare digiuni o improvvisando una dieta.

Un altro elemento che non può mancare, se vogliamo muscoli d’acciaio, è l’allenamento. La sedentarietà è il nemico numero uno della linea e non è assolutamente un alleato della salute. Quindi, non potremmo prescindere da questo fattore indispensabile per tenerci in forma e avere un fisico ben definito.

Potremmo avere glutei di ferro e pancia sgonfia e piatta con questi esercizi perfetti anche per l’interno coscia flaccido

Fare esercizio fisico, però, non vuol dire annoiarsi e faticare senza divertimento, il segreto è trovare l’attività che ci stimola di più e fa sentire meno gli sforzi. Potremmo scegliere tra una quantità infinita di sport o di attività, camminare, andare in bicicletta, nuotare o ballare, l’importante è farlo spesso e con continuità. Se metteremo il giusto impegno, i risultati non tarderanno ad arrivare.

I punti più critici, che molte donne vorrebbero scolpire, sono glutei, addome e l’interno coscia, che è più difficile da tonificare. Ritagliamo 3-4 giorni la settimana per svolgere dei semplici esercizi da fare in casa in qualsiasi stanza, magari aspettando che la lavatrice finisca il ciclo. Basteranno pochi minuti e lo stretching finale per concentrarci sulle zone più ostiche da tonificare e modellare. Se non siamo abituati a fare attività fisica, iniziamo piano, con poche ripetizioni e aumentiamole nelle settimane seguenti.

Potremmo avere glutei di ferro e pancia sgonfia e piatta con un esercizio facile da svolgere. Distendiamoci su un tappetino a pancia in su, pieghiamo le gambe e apriamole di poco. Contraendo addominali e glutei, solleviamo la schiena come a voler fare un ponte e rimaniamo per qualche secondo in questa posizione.

Sollecitiamo i muscoli

Per coinvolgere i muscoli dell’addome e del gluteo, usiamo come elastico un vecchio paio di collant, stendiamoci a terra e mettiamolo alle caviglie. La schiena è distesa sul pavimento, mentre portiamo le gambe tese verso il soffitto, apriamo e chiudiamo tenendo in tensione i muscoli.

Per modellare il girovita, fondoschiena e l’interno coscia, appoggiamoci a terra lateralmente su un gomito e ginocchio, tenendo le gambe rannicchiate. Stacchiamo lentamente il bacino da terra per esercitare i muscoli obliqui e alziamo la gamba esterna, continuando a mantenere, regoliamo la respirazione.

