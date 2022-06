Portare la frutta in tavola potrebbe essere una consuetudine comune a molte persone. Non è inusuale, infatti, consumare un frutto all’ora dei pasti. Ciò avverrebbe molto spesso alla fine del pranzo. Solitamente, infatti, dopo un pasto diurno a base di diverse portate, ci si approssimerebbe a consumare uno o più frutti. Scegliendo tra quelli proposti in frigo e dalla stagionalità. Su questo comportamento davvero comune, ci sarebbe però da osservare qualcosa. Ossia che la consuetudine di consumare frutta a fine pasto potrebbe essere da rivedere. Questo in alcuni casi e per un preciso motivo.

Il consumo di frutta

Mangiare frutta fresca di stagione potrebbe essere considerata un’ottima abitudine alimentare. Questo perché si tratterebbe di cibi ricchi di nutrienti come vitamine, minerali e fibre. La frutta conterrebbe inoltre zuccheri naturali e un buon quantitativo di acqua. Molte persone avrebbero l’abitudine di consumare frutta di stagione per gli spuntini di metà mattina o metà pomeriggio. Più comune sarebbe mangiare frutta al termine del pranzo. In realtà, esisterebbe un motivo che spiegherebbe anche perché cambiare questa abitudine potrebbe essere vantaggioso. Ossia perché, in alcuni casi, sarebbe meglio consumare un frutto prima di iniziare a mangiare. E questo all’ora di pranzo.

È questo il vero motivo per cui si dovrebbe mangiare la frutta prima del pranzo e non dopo il pasto

Secondo la Fondazione Veronesi iniziare un pranzo partendo dal consumo della frutta, prima del primo piatto, potrebbe avere un vantaggio. Che sarebbe quello di favorire il dimagrimento. Questo perché il volume e le fibre della frutta favorirebbero il senso di sazietà. Si sarebbe quindi portati a selezionare meglio gli alimenti successivi, da mangiare a pranzo. Riducendo, di conseguenza, l’entrata di calorie nell’organismo. Iniziare il pranzo mangiando frutta, in pratica, indurrebbe a mangiare di meno. E potrebbe essere utile a chi è a dieta.

Dunque, è questo il vero motivo che indurrebbe a consumare frutta prima di incominciare il vero pasto. Chi stesse seguendo un regime dietetico ipocalorico, potrebbe inoltre orientare la scelta a tavola nei confronti di frutti particolarmente utili alla perdita di peso. Come, ad esempio, l’anguria. Oppure potrebbe scegliere le fibre e i minerali delle nespole. Ricordiamo, però, che qualsiasi variazione alla propria dieta, così come l’esigenza di una eventuale perdita di peso, andrebbero discusse con un nutrizionista.

