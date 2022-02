È ipoallergenico e sbianca e profuma delicatamente il bucato, ma attenzione a riconoscere il vero sapone di Marsiglia senza fregature

Il sapone di Marsiglia è uno dei prodotti per la pulizia più antichi creati dall’uomo. Proveniente dalla città siriana di Aleppo, ha origine dal sapone tradizionale tipico a base di olio d’oliva e alloro. La sua ricetta ha dovuto fare tanta strada per giungere fino a noi.

Oggi il sapone di Marsiglia è il detergente per eccellenza che tutti abbiamo in casa. Gli ingredienti naturali ne fanno un ottimo sapone per la pulizia della casa, ma anche per l’igiene personale. Infatti, è ipoallergenico, sbianca e profuma delicatamente il bucato e profuma anche la nostra pelle.

È così semplice produrre questo sapone, che molte persone hanno iniziato a farlo a casa. Al contrario, chi non è un fan dell’autoproduzione, ha una vastissima scelta di marchi che lo producono. Ma siamo sicuri che sia proprio quello stesso sapone prodotto con solo olio e soda caustica?

Oggi scopriremo che è raro trovare in commercio il vero sapone di Marsiglia. In realtà, molti prodotti contengono ben altri ingredienti. Allora, la Redazione di ProiezionidiBorsa ha pensato a una mini guida per riconoscere e acquistare solo la versione originale.

Anticamente fu il Re Sole Luigi XVI a stabilire il quantitativo minimo di olio d’oliva che doveva essere presente nel sapone di Marsiglia. Questo corrispondeva al 72% di olio, in aggiunta a acqua e soda caustica. Solo questo parametro garantiva qualità e benefici sul corpo.

Malgrado ciò, oggi in commercio troviamo tanti prodotti che non rispettano questo parametro e aggiungono alla ricetta additivi. Le altre sostanze di origine vegetale possono essere olio di palma, di cocco, di arachide che sostituiscono in parte il più costoso olio d’oliva. Nella lista degli ingredienti si possono trovare anche grasso bovino (sodium tallowate) scartato nel processo di macellazione.

Soprattutto per chi ne fa uso per l’igiene personale, è necessario saper distinguere i prodotti che si spacciano per sapone di Marsiglia da quello vero. La prima cosa da fare è leggere l’etichetta, che deve riportare gli ingredienti e la percentuale presente in ricetta. Deve contenere Sodium Olivate e Sodium Hydroxide.

Acquistiamo prodotti accettati dall’International Nomenclature for Cosmetic Ingredients (INCI) che possono comprendere l’aggiunta di oli essenziali profumati. Non è scontato che un sapone vegetale debba per forza essere di Marsiglia.

Questo non significa che non siano buoni. Il sapone di Marsiglia presenta un colore scuro, grezzo, quindi diffidiamo dei prodotti troppo sbiancati. Evitiamo anche di acquistare prodotti artigianali la cui provenienza non è sicura. Se il prezzo è inferiore agli 8 euro per 300 grammi dovremmo diffidare della qualità del sapone.

