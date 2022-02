Sarebbe bello essere giovani per sempre e non preoccuparsi di nulla. Avere cosce toniche, glutei sodi e braccia massicce invece che mollicce. Purtroppo con il passare del tempo la pelle perde elasticità ed è una cosa totalmente normale.

Soprattutto nelle donne dopo i 50 anni con l’arrivo della menopausa e i vari sbalzi ormonali. Il metabolismo tende a rallentare e piano piano i muscoli perdono la loro tonicità. Già dopo i 40 anni l’esercizio fisico, abbinato ad una corretta alimentazione, ha un ruolo essenziale. Aiuterebbe non solo a migliorare l’umore ma anche a prevenire patologie varie.

Come riportato dalla Fondazione Veronesi, combinare esercizio aerobico e potenziamento muscolare è molto importante. Già solo camminare a passo veloce, correre o andare in bicicletta aiuterebbero a migliorare la circolazione. Fare movimento è salutare a tutte le età e in particolare dopo la menopausa. L’OMS infatti raccomanda di svolgere attività fisica ogni giorno per almeno 30 minuti. Ma quando si parla di attività fisica non si intende la palestra, ma proprio movimento. Anche solamente salire le scale è incluso in questa definizione che a volte ci fa tanto paura.

3 esercizi facili e veloci da fare in casa per essere toniche, elastiche e sode anche dopo i 50 anni

Prima di ogni esercizio o corsa che sia è sempre importante fare il riscaldamento. Così si potranno evitare eventuali strappi muscolari o altri infortuni.

Mirato per 3 funzioni diverse

Prima cardio per stimolare il sistema vascolare. 15 minuti intervallati da pause di 30 secondi, mani sui fianchi e in piedi. Gambe all’altezza delle spalle, pieghiamo prima una e poi l’altra gamba all’indietro calciando. Invece di farlo sul posto possiamo anche girare per la stanza.

Per aumentare la forza di busto e braccia mettiamo sempre le mani sui fianchi. Gambe divaricate all’altezza delle spalle pieghiamoci come se dovessimo sederci. Non serve scendere troppo, quando saremo di nuovo nella posizione iniziale solleviamoci sulle punte con le braccia in alto. Ritorniamo alla posizione iniziale e ripetiamo per 2 volte una serie da almeno 10 movimenti.

Per finire per aumentare la mobilità e sciogliere le articolazioni arrugginite. Con la schiena appoggiata al muro e i piedi leggermente staccati portiamo le braccia in alto. Ora abbassiamo le spalle così da avere quasi la forma di un candelabro. Cerchiamo di avvicinare il dorso delle mani al muro ma con movimenti lenti. Ripetiamo per 10 volte facendo attenzione alla respirazione.

Quindi questi 3 esercizi facili e veloci si possono anche fare all’aperto dopo una camminata veloce. Non richiedono nessun tipo di attrezzo per questo sono davvero facilissimi ma migliorano molto la mobilità. Si pensa sempre che solo la palestra possa aiutare a tonificare il corpo o a tenere sotto controllo la cellulite. Invece dedicando pochi minuti al giorno per fare movimento potremo vedere subito dei risultati incredibili.

