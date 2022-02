Tutti accumulano nel tempo vecchi oggetti e soprammobili che forse non useranno mai più. Le mode e le abitudini cambiano e così molte cose finiscono in qualche scatolone in cantina a prendere polvere.

Tuttavia, alcuni di questi oggetti potrebbero valere una fortuna perché molto ricercati dai collezionisti. Altri, invece, si possono riutilizzare in modi creativi per renderli di nuovo utili.

Le vecchie e usurate pentole di alluminio, per esempio, hanno almeno tre impensabili usi creativi e pratici per arredare la casa. Sembra strano, ma anche chi butta i vecchi candelabri sbaglia di grosso, perché si possono riutilizzare in cucina in un modo ingegnoso.

Quali materiali servono per trasformare i vecchi candelabri in pratiche alzate per dolci

Chi possiede dei vecchi candelabri difficilmente li userà ancora, forse solo per abbellire di tanto in tanto una tavola imbandita. Se si vogliono sfruttare di più, rendendoli utili ogni giorno, si possono trasformare in pratiche alzate per dolci.

Per farlo, serviranno:

un candelabro; piatti vecchi, uno per ogni braccio del candelabro; vernice spray di un colore a propria scelta; colla specifica per il metallo.

Prima di iniziare, bisogna pulire accuratamente il candelabro. Se è presente della ruggine sul metallo, eliminarla con una soluzione di aceto bianco, bicarbonato e limone oppure con una semplice fetta di patata. Non dovrà rimanere alcuna traccia di ruggine o sporco.

Dopo aver pulito accuratamente il candelabro, si può passare alla parte creativa.

Chi butta i vecchi candelabri forse non sa che può riutilizzarli in questo modo geniale e creativo in cucina

Creare un’alzata per dolci con un candelabro e dei vecchi piatti è veramente semplice.

Per prima cosa, dopo aver pulito il candelabro bisogna mettere della colla sul bordo dei portacandela. La colla dovrà essere specifica per metalli e adatta anche per il materiale di cui sono fatti i piatti, in genere di ceramica. Si potrebbero anche usare dei piatti di plastica dura, come quelli usati per i bambini.

A questo punto, posare un piatto su ciascun portacandela, facendo in modo che sia ben centrato. Se possibile, aggiungere un peso al centro di ogni piatto per farlo aderire meglio.

Una volta che la colla si sarà asciugata, si può procedere a dipingere il candelabro e i piatti con una vernice spray adeguata. Per completare l’alzata per dolci, si può annodare al fusto del candelabro un piccolo fiocco o una decorazione a piacere.

Approfittando di questo lavoro ben fatto, non si può rinunciare a dei buonissimi dolcetti da posare sulla nuova alzatina per una meravigliosa merenda.