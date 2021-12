Con l’arrivo di dicembre, le temperature più rigide rallentano le attività da fare nell’orto. Quasi nessun ortaggio si può coltivare in campo e la terra è forse già troppo gelata perché si possa lavorare.

Ma se proprio non si vuole stare fermi, ci sono alcune cose da fare in preparazione del prossimo anno. Organizzarsi in anticipo vorrà dire essere pronti la prossima stagione per partire in quarta e avere un orto spettacolare nel 2022.

Ecco i 3 lavori da fare a dicembre per avere un orto rigoglioso e spettacolare nel 2022

A dicembre si raccolgono gli ultimi frutti del lavoro passato, soprattutto se abbiamo piantato verza e cavolo nero, particolarmente resistenti al freddo. È anche possibile fare alcune semine, ma solo in climi abbastanza miti e con non poca difficoltà.

Ci sono però delle attività che si possono fare per proteggere il nostro orto e prepararlo per il prossimo anno.

Innanzitutto, si possono creare delle coperture antigelo per gli ortaggi che stanno ancora crescendo e resistono al freddo. Per esempio, si possono sfruttare i tunnel coperti e le serre oppure i teli di tessuto non tessuto, che sono traspiranti e riparano dalle basse temperature.

Se il clima lo permette e la terra non è completamente gelata, si può anche lavorare e concimare il terreno in anticipo sulla stagione primaverile.

Ci sono altre due attività da fare per l’orto, ma senza tenere i piedi immersi nella terra. Anzi, una volta analizzata la situazione, si potrà tranquillamente stare seduti alla scrivania, carta e penna alla mano.

2 attività per prepararsi ai lavori da fare nell’orto nel 2022

Oltre alle protezioni per il freddo e alla concimazione, ci sono altre 2 attività per prepararsi ai lavori da fare nell’orto nel 2022. Entrambe richiedono capacità di organizzazione e programmazione.

Prima di tutto, si può fare l'inventario degli attrezzi e metterli in ordine. È il momento, infatti, di fare la manutenzione degli attrezzi a motore, affilare le lame di vanghe e zappe e sostituire gli oggetti usurati. Fatto questo, si può approfittare della stagione per rifornirsi di tutto il materiale da sostituire o che ancora manca per arrivare preparati nell'anno nuovo.

Questo è anche il momento di programmare le rotazioni delle colture, i lavori ordinari e straordinari e le consociazioni. La rotazione è importante per sfruttare in modo efficace le sostanze nutritive del terreno senza impoverirlo, ma anche prevenire malattie e parassiti. È quindi utile programmare quali piante alternare in base alla famiglia a cui appartengono e alle sostanze che consumano. Le consociazioni, invece, se ben studiate, permettono di creare delle sinergie tra le piante in modo che si sostengano a vicenda. Programmarle in anticipo e con attenzione permetterà di acquistare subito i semi giusti per ottenere il massimo dal nostro orto e risparmiare spazio e soldi.

Un’attività extra da fare per l’orto a dicembre

C’è un’ultima attività extra da fare per l’orto a dicembre.

Anche in questo caso, si può fare stando comodamente seduti sul divano con una tazza di cioccolata calda in mano. Si tratta della propria formazione. Infatti, è sempre un buon momento per imparare nuove tecniche e quindi rendere l’orto migliore e più rigoglioso.

Si può optare per un libro su un tema specifico che si vuole approfondire oppure per un videocorso da seguire online. Per alternare dovere e piacere, ecco un libro a tema natalizio con crimini e misteri da risolvere nelle fredde sere invernali.

Chi è abile con la tecnologia, invece, può anche ascoltare dei podcast a tema. Tra questi, “Il giardino segreto” di Radio24, dedicato a chi vuole circondarsi di verde in città, oppure Radio Garden, per appassionati e professionisti di giardinaggio.