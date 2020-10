Quando nel mondo delle diete iniziò a diffondersi la cosiddetta dieta del piatto unico, in molti storcevano la bocca. Soprattutto per noi italiani, abituati alla tradizione e alla dieta mediterranea, pensare a una sola portata era qualcosa di scioccante. Piano piano, però, grazie all’adesione anche di diverse categorie come quella degli sportivi o quella dei lavoratori, la gran parte degli scettici ha cominciato a cambiare idea. Ecco perché migliaia di italiani stanno apprezzando la dieta del piatto unico, come vi spiegano i nostri Esperti di salute e benessere.

Innanzitutto, la comodità

Come dicevamo sopra, la dieta del piatto unico trova moltissimi sostenitori in quei lavoratori che pranzano fuori casa. E se all’inizio il piatto unico partiva dalla nostra cucina, grazie al successo riscontrato, anche ristoranti e locali hanno cominciato a proporlo. Soprattutto nelle zone universitarie, industriali, commerciali e del terziario vediamo sempre più menù basati sul piatto unico. Questa scelta garantisce, infatti, innanzitutto comodità e velocità nell’affrontare il pasto in pochi minuti.

Parola d’ordine: completo

Quando cerchiamo di immettere più nutrienti ed energia possibile con un piatto unico, la parola d’ordine deve essere: completo. Nel senso che dovremmo puntare a un pasto che abbia proteine, fibre, ma anche zuccheri e un po’ di grassi. Solo così, infatti, possiamo garantirci di affrontare il resto della giornata, arrivando a cena senza avere fame. Un esempio di piatto completo molto apprezzato è la classica insalatona di tonno e verdure miste.

Piatto unico dietetico

Ecco perché migliaia di italiani stanno apprezzando la dieta del piatto unico, non disdegnando neppure quello dietetico. Un’altra caratteristica positiva di questa portata è quella di poter garantire l’equilibrio alimentare unito ad un eventuale regime dietetico. Se vogliamo puntare a un piatto sostanzioso, ma dietetico, ecco ad esempio:

a) il farro con i legumi;

b) una grigliata di verdure miste con la mozzarella;

c) la bresaola con le scaglie di parmigiano;

d) il prosciutto crudo;

e) un’insalata di farro e gamberi;

f) patate, uova e soia.

In tutti questi casi avrete la possibilità di fornire al vostro organismo la giusta energia, un apporto calorico molto basso e il senso di sazietà che vi impedirà di mangiare nervosamente prima del successivo pasto.

