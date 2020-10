È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di non trovare più le chiavi del proprio appartamento o di perderle. Cosa si può fare in questi casi? In questo articolo proveremo a dare qualche consiglio utile su cosa fare per entrare in casa anche se si sono perse le chiavi sostenendo un costo contenuto o, addirittura, senza spendere nulla.

Cosa fare per entrare in casa anche se si sono perse le chiavi

Quando si perdono le chiavi di casa si è tormentati da due pensieri: come fare ad entrare e soprattutto, dove saranno finite?

L’importante in queste situazioni è mantenere la calma e provare a capire come fare a rientrare nella propria abitazione e metterla in sicurezza. È importante mantenere la lucidità: smarrire le chiavi è un problema che può essere risolto anche facilmente.

Per prima cosa, bisogna accertarsi di aver effettivamente perso le chiavi. A volte è possibile semplicemente averle dimenticate in auto, nella busta della spesa o nella fodera del cappotto. Le persone distratte che spesso lasciano le chiavi in posti di cui non si ha memoria, possono pensare di acquistare un key-finder. Quest’ultimo è un dispositivo che, collegato ad una app, ci consente di localizzare le nostre chiavi. Un vero e proprio game changer.

Se effettivamente si realizza di aver perso le chiavi, bisogna fermarsi un attimo e fare mente locale: si è per caso lasciato delle chiavi di emergenza da parenti o amici?

Se la risposta è sì, allora accedere alla propria abitazione sarà semplicissimo.

Se non è mai stata presa questa precauzione, è consigliabile farlo in futuro. È una soluzione pratica e veloce che consente di risparmiare non poco! Insomma, oltre al danno è sempre opportuno non aggiungere mai la beffa. Infatti, se nessuno ha le nostre chiavi di emergenza, si è costretti a chiamare i pompieri o un fabbro.

