Uno dei piatti in assoluto più gustosi e tradizionali della cucina italiana: l’arrosto. Se poi lo sforniamo assieme alle classiche patate croccanti, allora raggiungiamo decisamente il paradiso culinario. Bisogna, però, fare attenzione perché cucinare perfettamente un arrosto non è cosa semplice. Probabilmente, proprio per queste difficoltà, negli ultimi anni, hanno trovato molto spazio gli arrosti precotti nei supermercati. Arrosto mio non ti conosco se faccio questi errori, parafrasando il famoso detto del mese estivo. Ecco, quindi, che i nostri Esperti di cucina vi ricordano gli errori da non commettere al momento di preparare questo splendido secondo.

Carne troppo fredda

Il primo errore da non compiere è quello di sbagliare la temperatura della carne. Guai, infatti, a farla passare direttamente dal congelatore o dal frigo al fuoco della cottura. Il rischio è quello di avere il cuore della carne letteralmente crudo.

Occhio agli spazi

Arrosto mio non ti conosco se faccio questi errori, partendo dal piano di lavoro. Potrà sembrare una cosa banale, ma sapersi organizzare bene e scegliere tempi e spazi idonei, vuol dire iniziare col piede giusto. Fate attenzione al tagliere, al coltello per aprire la carne e al piano di lavoro. In questo caso, oltre a rischiare di sbagliare gli ingredienti, per il disordine, dietro l’angolo si nasconde la contaminazione tra alimenti.

Scaldare la padella

Quando avrete deciso la padella che ospiterà il vostro arrosto, lasciatela scaldare prima di versarvi l’olio. L’eccezione può essere fatta solo per la pancetta. Ricordate che alle scuole alberghiere insegnano tra le prime cose che padella fredda e cibo non vanno assolutamente d’accordo. Senza contare che aromi e condimenti inseriti in una pentola fredda si attaccano al tegame, rischiando di rovinare il vostro arrosto.

Occhio al sale e all’assaggio

Un’altra cosa che non dovete dare per scontata è la corretta salatura del vostro arrosto. Purtroppo, se non salato per tempo, l’arrosto vi “lascerà a piedi” restando insipido. Per questo, vi consigliamo di assaggiare continuamente la carne durante la cottura, per evitare il rischio di fare un clamoroso flop.

