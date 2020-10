Se una sera avete voglia di cimentarvi ai fornelli, preparando in poco tempo qualcosa di gustoso e originale, i nostri Esperti hanno la ricetta che fa per voi. Ecco a voi un piatto sfizioso e veloce, le polpettine di ricotta, nella versione fritta, che farà impazzire anche i bambini di casa. Purtroppo, le limitazioni della pandemia ci impediscono di riunire gli amici, ma segnatevi questa ricetta per il primo aperitivo utile in compagnia.

Gli ingredienti

Vi suggeriamo gli ingredienti per un numero di polpettine sufficiente per assaggiarle, gustarle e fare il bis senza che nessuno resti senza:

a) 300 grammi di ricotta;

b) 1 uovo;

c) un mazzetto fresco di prezzemolo, oppure inversione triturata congelata;

d) 80 grammi di pane grattugiato;

e) tre cucchiai di parmigiano o padano;

f) sale quanto basta;

g) olio di semi per la frittura.

Ci perdonino i colleghi della sezione Salute e Benessere, ma questo piatto che non va certamente segnato tra quelli dietetici, è però letteralmente un’armonia del palato.

La preparazione

Ecco a voi un piatto sfizioso e veloce, le polpettine di ricotta, che prepareremo seguendo questo procedimento:

a) impastate la ricotta, schiacciandola nella classica terrina di vetro con una forchetta;

b) aggiungete il parmigiano o il grana padano, assieme all’uovo, al prezzemolo e al sale;

c) con un cucchiaio di legno girate con forza l’impasto e mescolatelo fino a farlo diventare compatto e denso;

e) poco alla volta, cominciate a inserire anche il pane grattugiato, di cui una parte userete anche per l’impanatura;

f) plasmate delle palline di dimensioni simili alle classiche mozzarelline, impanandole nel pangrattato rigorosamente una alla volta;

g) mettete a bollire l’olio di semi di girasole, o se volete di arachidi, e una volta caldo, iniziate a calarvi dentro le polpettine;

h) giratele continuamente fino alla doratura omogenea e completa, che non dovrebbe superare gli 8/9 minuti.Armatevi di carta assorbente e uno scolapasta per eliminare l’olio in eccesso;

i) mettetele in tavola ancora calde e approfittate della loro bontà.

